Capilla del Monte superó el 90% y se destacó en Semana Santa

Capilla del Monte registró una ocupación superior al 90% durante el fin de semana largo de Semana Santa y se consolidó como uno de los destinos más elegidos de Córdoba.

El movimiento turístico se sostuvo a lo largo de los cuatro días, con propuestas gratuitas y actividades que lograron completar cupos en distintos puntos de la ciudad.

Entre las principales actividades se destacaron el Vía Crucis en Las Gemelas, recorridos por iglesias locales, la propuesta “Casonas con Arte al Atardecer” y una agenda gastronómica enmarcada en el Mes de la paella y mariscos.

Además, hubo funciones de teatro, cine, actividades infantiles y expresiones artísticas que mantuvieron un flujo constante de visitantes durante todo el fin de semana.

Desde el sector turístico local remarcaron que la combinación de naturaleza, cultura y espiritualidad continúa posicionando a la ciudad dentro de las opciones más elegidas en la provincia.