Carlos Paz y Capilla del Monte lideraron el turismo en Punilla

El Valle de Punilla mantuvo un buen nivel de actividad turística durante el fin de semana largo de Semana Santa, con niveles de ocupación cercanos al 80% en sus principales destinos.

El movimiento se concentró especialmente entre el viernes y el sábado, en un contexto marcado por condiciones climáticas inestables, pero que no frenaron la llegada de visitantes.

Villa Carlos Paz registró un 80% de ocupación, con picos del 86% en alojamientos categorizados, consolidándose como uno de los puntos más elegidos del valle.

Por su parte, Capilla del Monte también alcanzó el 80%, mientras que Tanti se ubicó en torno al 75%, reflejando una buena distribución del flujo turístico en la región.

El desempeño de Punilla se apoyó en una agenda variada de actividades religiosas, culturales y recreativas, que permitieron sostener el interés de los visitantes durante todo el fin de semana largo.