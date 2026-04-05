Córdoba: recorrido por iglesias con campanas y coro en vivo

Este domingo, en el marco de la celebración de Pascua, la Municipalidad de Córdoba propone una visita guiada por iglesias del centro histórico de la ciudad.

La actividad, denominada “El sonido de las campanas”, comenzará a las 17:30 en la Oficina de Turismo ubicada en el Cabildo. Desde allí, los participantes iniciarán un recorrido a pie por distintos templos emblemáticos.

El circuito incluye las basílicas Santo Domingo y De la Merced, además de la Iglesia Santa Teresa – Monasterio San José de las Carmelitas Descalzas y la Iglesia Catedral.

La propuesta es libre y gratuita, y se distingue por estar acompañada por el sonar de las campanas en cada templo, generando una experiencia sonora que invita a ingresar a cada espacio.

El recorrido finalizará con una presentación del coro “El Tropel”, del Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Córdoba, que brindará un concierto en el interior de la Catedral bajo la dirección de Eva Luna Navarre, con un repertorio de cantos vinculados a la resurrección y la esperanza.