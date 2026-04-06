Capilla del Monte, entre los destinos más elegidos en Semana Santa

Capilla del Monte. Con una ocupación turística que superó el 90%, Capilla del Monte volvió a ubicarse entre los destinos más elegidos de la provincia durante el fin de semana extra largo de Semana Santa, consolidando el posicionamiento que ya había demostrado durante la temporada de verano.

El alto nivel de reservas se vio acompañado por una intensa agenda de actividades culturales, religiosas y recreativas organizadas por el municipio, todas gratuitas y con cupos completos, lo que generó un movimiento constante de visitantes en distintos puntos de la ciudad serrana.

Entre las propuestas más convocantes se destacó el tradicional Vía Crucis en el Cerro Las Gemelas, una experiencia al aire libre en un entorno natural único que cada año convoca a fieles y turistas. A esto se sumó el circuito religioso guiado por las iglesias locales, con cierre en la parroquia San Antonio de Padua.

Cultura y gastronomía



Pero quizá el diferencial más destacado fue la primera edición de la propuesta “Casonas con Arte al Atardecer”, un circuito cultural que integró patrimonio histórico y arte en vivo. Más de 20 artistas plásticos intervinieron tres casonas históricas (Dante Alighieri, Villa Margarita y Monteccasino) en una propuesta guiada que despertó gran interés y se convirtió en uno de los atractivos más valorados del fin de semana.

En paralelo, la propuesta gastronómica impulsada junto a catorce restaurantes locales, con paellas y mariscos como protagonistas, sumó un recorrido culinario que complementó la experiencia turística y puso en valor la identidad serrana, que continuará vigente durante todo abril (pueden consultarse los comercios adheridos en www.turismocapilla.gob.ar).

Con teatro, actividades infantiles, cine y expresiones artísticas distribuidas durante los cuatro días, Capilla del Monte ratificó que su combinación de naturaleza, cultura, espiritualidad y gastronomía continúa siendo una fórmula exitosa para atraer visitantes.



