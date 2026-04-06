Carlos Paz brilló en Semana Santa, buen movimiento y múltiples eventos

Villa Carlos Paz vivió a pleno la Semana Santa con buen movimiento turístico y múltiples actividades religiosas, recreativas y culturales. La ciudad se ubicó entre los destinos más elegidos de la Provincia de Córdoba, promedió una ocupación superior al 80% y los turistas mostraron un buen nivel de consumo.

En los valles turísticos se registraron altos niveles de ocupación, con picos del 100% en algunas localidades.

El mayor índice de ocupación se vivió en la noche del sábado 4 de abril en los establecimientos más categorizados. El perfil del visitante fue mayormente regional, con fuerte presencia de turistas provenientes de Córdoba, Santa Fe y la ciudad de Rosario.

En el Valle de Punilla, Carlos Paz lideró la preferencia de los visitantes con un 80% (hubo picos del 90%) y le siguieron Capilla del Monte (80%) y Tanti (75%). Por su parte, en Villa General Belgrano se registró una ocupación del 93%, La Cumbrecita estuvo al 100%, Santa Rosa al 78% y Almafuerte en un 64%. En la zona de Paravachasca, Alta Gracia alcanzó un 80% de ocupación, mientras que Villa Ciudad América llegó al 100% y Potrero de Garay a un 90%.

También hubo un buen afluente en poblaciones como Río Ceballos (96%) y en el Valle de Traslasierra, donde Las Rabonas se mostró al 93%, San Javier y Yacanto al 87%, Nono al 69%, Mina Clavero a un 64% y Villa Cura Brochero llegó al 57%.

Carlos Paz tuvo un fin de semana extra largo con alta convocatoria turística y una agenda cargada de actividades. Tras un viernes marcado por celebraciones religiosas y gran participación, el sábado y domingo continuaron las propuestas para vecinos y visitantes. La noche del viernes mostró una postal contundente: la peatonal céntrica se vio colmada, con una circulación constante de personas que recordó a los picos de la temporada de verano.

Bares, comercios y espacios públicos registraron una fuerte presencia de turistas.

La actividad religiosa fue uno de los ejes centrales. La Misa Criolla, realizada en pleno centro, convocó a una gran cantidad de asistentes. También hubo importante movimiento en el Cerro de la Cruz, con peregrinaciones y visitas durante toda la jornada.

Entre los recorridos más elegidos se destacaron el ascenso al Cerro de la Cruz, el Parque Estancia La Quinta con sus visitas guiadas y el acceso al Parque Nacional Quebrada del Condorito.

El secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, expresó: «En términos generales fue un buen fin de semana, con un promedio de ocupación del 80%, con picos más altos durante el viernes y el sábado, y con turistas procedentes principalmente de Córdoba y Santa Fe. Además, se registró un buen movimiento gastronómico y comercial en la ciudad».