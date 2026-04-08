Carlos Paz tuvo buen movimiento turístico en Semana Santa

Villa Carlos Paz registró un 60% de ocupación durante el fin de semana largo de Semana Santa, en el marco de un intenso movimiento turístico en toda la provincia de Córdoba.

Según datos relevados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el promedio provincial superó el 70%, con picos destacados en destinos como Villa Ciudad América (100%), Colonia Caroya (90%), Capilla del Monte (80%) y Alta Gracia (78%).

En ese contexto, Carlos Paz se mantuvo como uno de los principales destinos del valle de Punilla, con una agenda que combinó propuestas religiosas, culturales y recreativas para vecinos y turistas.

El informe señala que la diversidad de actividades fue uno de los motores clave del movimiento turístico, con eventos distribuidos en distintos puntos de la provincia.

Entre las principales convocatorias se destacaron la Feria Internacional de Artesanías en la ciudad de Córdoba, la Fiesta Nacional de la Masa Vienesa en Villa General Belgrano y el encuentro gastronómico Peperina en Alta Gracia.

También hubo propuestas como el Festival del Fernet en Cosquín, la Fiesta de la Paella Gigante en Agua de Oro y distintos recorridos turísticos vinculados a la gastronomía y la producción regional.

El turismo religioso tuvo un rol importante durante el fin de semana, con actividades como el Vía Crucis en La Cumbrecita, recorridos por las siete iglesias y circuitos vinculados al legado del Cura Brochero en Traslasierra.

Además, eventos deportivos y actos oficiales también contribuyeron al movimiento, como el partido entre Talleres y Boca Juniors en el estadio Mario Alberto Kempes y el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en Arroyito.