Cómo cambió la forma de viajar en Argentina: Redes, IA y boca a boca

El fin de semana largo de Semana Santa 2026 dejó en evidencia un cambio en la forma en que los argentinos planifican sus viajes, con mayor influencia de lo digital, pero sin perder el peso de las recomendaciones personales.

Según un estudio de Booking, el 54% de los viajeros eligió su destino a partir de contenidos vistos en redes sociales, consolidando a estas plataformas como la principal fuente de inspiración.

A pesar de esto, el boca a boca sigue siendo determinante: el 52% definió su viaje en base a sugerencias de familiares y amigos.

En paralelo, la tecnología gana terreno en el proceso de decisión. Un 36% utiliza buscadores online para investigar destinos, mientras que el 19% ya incorpora herramientas de inteligencia artificial para planificar sus viajes.

El contexto económico también influyó en las elecciones. De acuerdo a un informe del Instituto de Economía de la UADE, una familia tipo necesitó en promedio más de $1,1 millones para viajar dentro del país, lo que equivale al 69% de un salario medio.

Este escenario impulsó un perfil de turista más prudente, con viajes más cortos, control del gasto y búsqueda de opciones accesibles.

El movimiento turístico fue intenso desde el inicio del fin de semana largo. En las primeras horas del Jueves Santo se registraron picos de más de 2.300 vehículos por hora rumbo a la Costa Atlántica bonaerense.

En cuanto al consumo, también se observó dinamismo en productos típicos: según datos de Tiendanube, las ventas de huevos de Pascua crecieron un 15% en las semanas previas, con más de 73.000 unidades vendidas.

El fin de semana también se vio potenciado por el calendario, ya que la coincidencia con el feriado del 2 de abril extendió el período de descanso y favoreció los desplazamientos en todo el país.