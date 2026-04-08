Semana Santa movilizó más de 2,8 millones de turistas en todo el país

El fin de semana largo de Semana Santa 2026 movilizó a 2.852.256 turistas en todo el país y generó un impacto económico directo de $808.198 millones, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La cantidad de viajeros creció un 5,6% respecto al año anterior, aunque el gasto total registró una caída del 18,9% en términos reales, reflejando un cambio en el comportamiento del turista.

El gasto promedio diario por persona fue de $108.982, con una baja real del 8,4% interanual, mientras que la estadía promedio se redujo a 2,6 noches, un 16,1% menos que en 2025.

El informe indica que predominó un perfil de turista más prudente, que priorizó escapadas cortas, destinos cercanos y opciones más accesibles, influenciado por el costo del transporte y el contexto económico.

En cuanto a los destinos, se registró un movimiento sostenido tanto en plazas tradicionales como Bariloche, Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires, como en propuestas emergentes del interior del país.

Además, se destacó una mayor dispersión territorial de la actividad, con una oferta que combinó propuestas religiosas, culturales, gastronómicas y de naturaleza en distintas regiones.

En lo que va del año, ya se registraron tres fines de semana largos, con un total de 6.874.256 turistas y un movimiento económico acumulado de $2.047.075 millones.