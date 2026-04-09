Córdoba lanza una noche especial para reactivar el centro

La Cámara de Comercio de Córdoba presentó la “Noche de las Galerías y las Peatonales”, una iniciativa que se llevará adelante el próximo 24 de abril en el centro de la ciudad con el objetivo de reactivar la actividad comercial.

La propuesta se desarrollará sobre la calle 9 de Julio, en el tramo comprendido entre San Martín y Jujuy, y combinará compras, gastronomía y actividades culturales en horario nocturno.

El lanzamiento surgió tras un encuentro en la sede de la entidad, donde se conformó una mesa de gestión institucional integrada por representantes del sector público y privado.

Durante la reunión, el presidente de la Cámara de Comercio, Sebastián Parra, recibió a autoridades de la Agencia Córdoba Cultura y destacó la iniciativa como un paso clave para fortalecer al sector en un contexto económico complejo.

La actividad marcará el inicio de un plan más amplio que busca consolidar una oferta nocturna sostenible y recuperar el valor histórico y comercial del centro cordobés.