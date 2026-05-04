Córdoba fue el destino favorito en el fin de semana del Día del Trabajador

El fin de semana largo por el Día del Trabajador dejó un balance positivo para la Provincia de Córdoba. Lo que en la previa se perfilaba como un descanso moderado terminó convirtiéndose en un flujo constante de visitantes que colmaron las principales plazas serranas y la capital provincial, impulsados por una combinación de clima favorable y una oferta de eventos de gran escala.

El relevamiento realizado por los distintos municipios refleja que el interior provincial fue el gran protagonista. Localidades de los valles de Punilla y Traslasierra, así como del norte cordobés, reportaron cifras que rozaron o alcanzaron el 100% de ocupación.

Villa Carlos Paz —uno de los principales termómetros turísticos de la provincia— inició el fin de semana con un sólido 70% de reservas, manteniendo un flujo constante de turistas durante todas las jornadas. En la ciudad de Córdoba, el movimiento también fue intenso. Los hoteles de mayor categoría registraron niveles de ocupación de entre el 60% y el 70%.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, se mostró satisfecho y destacó: «Estamos conformes porque tuvimos un fin de semana largo que estuvo por encima de las expectativas.La provincia conformó una grilla más que atractiva de actividades deportivas, recreativas y gastronómicas, encabezadas por el Río Pinto, la carrera Ultra Champa y el festival Kilómetro de Cuarteto que se desarrolló en el Kempes. Todo esto, sumado al sol y al buen clima que acompañaron, fueron determinantes para que Córdoba otra vez sea la provincia más visitada del país».

En el interior provincial, varias localidades alcanzaron altos porcentajes de ocupación, entre ellas Villa Yacanto de Calamuchita (79%), Villa Giardino (98%), La Falda (95%), La Cumbre (100%), Deán Funes (70%), Villa Tulumba (95%), Colonia Caroya (80%), San Javier y Yacanto (98%), Balnearia (90%) y Villa Rumipal (60%).