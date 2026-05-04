El Desafío del Río Pinto empujó el turismo en Punilla

El Desafío del Río Pinto empujó el turismo en PunillaEl Desafío Río Pinto se consolidó como el principal motor del turismo en Punilla durante el fin de semana largo por el Día del Trabajador, con una convocatoria masiva que impactó de lleno en la ocupación y el movimiento regional.
Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), La Cumbre alcanzó niveles de ocupación prácticamente plena gracias a la realización de la competencia, que reunió a más de 6.000 ciclistas y movilizó cerca de 25.000 personas entre participantes y público.
El evento no solo tuvo impacto en esa localidad, sino que generó un fuerte derrame en destinos cercanos como La Falda, Villa Giardino, Capilla del Monte y San Marcos Sierras, donde también se registró un importante movimiento turístico.
En un contexto general de viajes más cortos y consumo moderado, Punilla logró destacarse a partir de una propuesta puntual que concentró la demanda y sostuvo niveles de actividad superiores al promedio.
El informe remarca que este tipo de eventos deportivos, culturales y gastronómicos fueron clave para dinamizar destinos específicos en todo el país, especialmente en un escenario donde el turismo mostró mayor cautela y menor anticipación en las reservas.
En esa línea, el Desafío Río Pinto volvió a posicionarse como uno de los encuentros más convocantes del calendario serrano, con capacidad para atraer visitantes y sostener el movimiento económico en toda la región.