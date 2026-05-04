El Desafío del Río Pinto empujó el turismo en Punilla

Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), La Cumbre alcanzó niveles de ocupación prácticamente plena gracias a la realización de la competencia, que reunió a más de 6.000 ciclistas y movilizó cerca de 25.000 personas entre participantes y público.

El evento no solo tuvo impacto en esa localidad, sino que generó un fuerte derrame en destinos cercanos como La Falda, Villa Giardino, Capilla del Monte y San Marcos Sierras, donde también se registró un importante movimiento turístico.

En un contexto general de viajes más cortos y consumo moderado, Punilla logró destacarse a partir de una propuesta puntual que concentró la demanda y sostuvo niveles de actividad superiores al promedio.

El informe remarca que este tipo de eventos deportivos, culturales y gastronómicos fueron clave para dinamizar destinos específicos en todo el país, especialmente en un escenario donde el turismo mostró mayor cautela y menor anticipación en las reservas.

En esa línea, el Desafío Río Pinto volvió a posicionarse como uno de los encuentros más convocantes del calendario serrano, con capacidad para atraer visitantes y sostener el movimiento económico en toda la región.