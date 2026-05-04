El pueblito encantador que se esconde en las sierras de Córdoba

Las Rabonas, en el valle de Traslasierra, empieza a aparecer en el radar de quienes buscan una escapada distinta en Córdoba. Ubicado a pocos kilómetros de Nono, este pequeño pueblo combina sierras, tranquilidad y vistas abiertas al dique La Viña.

A diferencia de otros destinos más concurridos de la región, mantiene un ritmo calmo, con calles poco transitadas, alojamientos dispersos y una relación directa con el entorno natural. Esa característica lo posiciona como una alternativa para quienes buscan descansar sin grandes multitudes.

El dique La Viña, uno de los más imponentes de la provincia, se convierte en uno de los puntos centrales del paisaje. Desde distintos sectores del pueblo se pueden apreciar vistas amplias del valle, especialmente al atardecer.

Además, la zona ofrece opciones de caminatas, recorridos en bicicleta y cercanía a otros puntos turísticos de Traslasierra, lo que permite combinar descanso con actividades al aire libre.

Con un crecimiento sostenido pero sin perder su perfil tranquilo, Las Rabonas se consolida como un destino que suma visitantes en busca de naturaleza y silencio.

Cómo llegar

Desde la ciudad de Córdoba, el acceso más habitual es por el camino de las Altas Cumbres (Ruta Provincial E-34), atravesando el cordón serrano hasta el valle de Traslasierra. Una vez en la zona de Mina Clavero o Nono, se continúa por la Ruta Provincial 14 hacia el sur unos pocos kilómetros hasta llegar a Las Rabonas.

También se puede acceder desde el sur provincial ingresando por rutas que conectan con el valle, aunque el camino de Altas Cumbres es el más directo y utilizado por turistas.