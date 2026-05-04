Feriado con turismo moderado: menos gasto y viajes cortos

La principal característica fue una desaceleración respecto a 2025, con una caída del 8% en la cantidad de turistas, aunque ese año el feriado había sido de cuatro días. En comparación con 2023, en cambio, el movimiento creció un 16%.

El gasto promedio diario por persona fue de $110.181, con una baja real del 1,6%. La estadía también se redujo y se ubicó en dos noches en promedio, reflejando una tendencia consolidada hacia escapadas más cortas y de cercanía.

El consumo mostró un perfil más contenido, con mayor peso en gastos básicos como alojamiento y alimentación, y menor participación de actividades recreativas. En esa línea, el gasto total real cayó 32,9% frente al año pasado.

El movimiento no fue homogéneo y se concentró principalmente en destinos con eventos específicos o propuestas destacadas. Entre ellos se destacaron Goya, con la Fiesta Nacional del Surubí; La Cumbre, con el Desafío del Río Pinto; Concordia, con el TC2000; y Yerba Buena, en Tucumán.

También se registró un fuerte uso de billeteras virtuales y pagos con QR, especialmente en gastronomía y comercios pequeños, impulsados por promociones y descuentos bancarios.

En lo que va del año, los cuatro fines de semana largos movilizaron 7.940.720 turistas, con un gasto total de $2.282.083 millones, consolidando al turismo interno como uno de los principales motores del sector, aunque con un consumidor más cauteloso.