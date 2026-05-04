Las billeteras virtuales y el QR marcaron cómo se gastó el dinero

Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), estos medios de pago se consolidaron como la principal herramienta para realizar compras, especialmente en rubros como gastronomía, ferias y comercios pequeños.

El fenómeno estuvo impulsado por promociones bancarias y beneficios asociados a aplicaciones, que ofrecieron descuentos de hasta el 20% en consumos y opciones de financiación en cuotas sin interés para servicios como alojamiento y combustible.

Las plataformas digitales no solo facilitaron las transacciones durante el feriado, sino que también influyeron directamente en las decisiones de gasto, en un escenario de consumo más selectivo y cuidadoso.

El informe destaca que el avance de estos medios refuerza una tendencia que viene creciendo en el turismo interno, donde la digitalización de pagos gana terreno frente al efectivo, incluso en destinos con menor infraestructura bancaria.

En ese marco, el comportamiento de los viajeros mostró una fuerte adaptación a herramientas tecnológicas que permiten administrar mejor el dinero disponible y aprovechar beneficios en tiempo real.