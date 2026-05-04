Las postales que explican por qué todos vuelven a Carlos Paz

Carlos Paz volvió a mostrar su perfil turístico con una serie de imágenes que resumen su esencia en ocho postales. La propuesta pone el foco en los paisajes, la vida diaria y la identidad que caracteriza a uno de los destinos más visitados del país.

Las postales reflejan distintos rincones de la ciudad, combinando naturaleza, espacios urbanos y momentos compartidos por vecinos y turistas. Desde la costanera hasta los puntos panorámicos, cada imagen busca transmitir una experiencia más allá de lo visual.

La iniciativa apunta a destacar aquello que distingue a Carlos Paz: un lugar que no solo se visita, sino que genera sentido de pertenencia en quienes lo recorren.

En ese sentido, la propuesta se presenta como una síntesis de lo que ofrece la ciudad, con una mirada que integra turismo, cultura y vida cotidiana.

Fotos: Secretaría de Turismo de Carlos Paz