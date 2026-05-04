Punilla sostuvo el turismo con escapadas y eventos

Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la provincia de Córdoba registró una ocupación hotelera general de entre el 58% y el 68%, con picos más elevados en los principales destinos turísticos.

Dentro de ese escenario, Villa Carlos Paz se ubicó entre el 70% y el 78% de ocupación, consolidándose como uno de los puntos con mayor movimiento del valle. A su vez, La Cumbre alcanzó ocupación prácticamente plena impulsada por el Desafío Río Pinto, uno de los eventos deportivos más convocantes del país, que reunió a más de 6.000 ciclistas y movilizó alrededor de 25.000 personas entre participantes y público.

El impacto del evento se extendió a otras localidades de Punilla como La Falda, Villa Giardino, Capilla del Monte y San Marcos Sierras, que también registraron un incremento en el flujo de visitantes durante el fin de semana.

El comportamiento turístico estuvo marcado por estadías más cortas, con un promedio de entre 2,1 y 2,6 noches, y un perfil de visitante más cauteloso, con fuerte sensibilidad al precio y decisiones tomadas sobre la fecha.

En cuanto al gasto, se estimó entre $115.000 y $145.000 diarios por persona, con mayor peso en alojamiento (35%) y gastronomía (30%), seguidos por transporte (20%) y recreación y compras (15%).

Durante el fin de semana, destinos tradicionales como Villa Carlos Paz concentraron gran parte del movimiento. La costanera del lago San Roque, el centro comercial y gastronómico y las ferias de artesanos —tanto en la costanera como en el centro— volvieron a ser los espacios más elegidos por turistas y residentes.

El panorama general reflejó una dinámica sostenida para Punilla, apoyada en su cercanía con grandes centros urbanos y en una agenda de propuestas que permitió mantener el flujo turístico, incluso en un contexto nacional de consumo más moderado.