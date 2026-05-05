ASHOGA expande su frontera: alianza para potenciar el turismo en Punilla Sur

La Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz (ASHOGA) llevó adelante un encuentro histórico con el fin de fortalecer su representación en el corredor sur de Punilla. La jornada, que tuvo lugar en el Complejo Riro Namasté de San Antonio de Arredondo, marcó el inicio de una etapa de trabajo colaborativo que busca trascender los límites de la ciudad.

La reunión estuvo encabezada por Carolina Saciolotto, presidenta de ASHOGA, quien estuvo acompañada por miembros de la comisión directiva. Como entidad integrante de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), la institución reafirmó su compromiso de acercar herramientas de gestión, programas de beneficios y asesoramiento técnico a todas las localidades vecinas.

La convocatoria no solo tuvo un tinte institucional, sino también político y estratégico. Participaron del encuentro los principales referentes del sur del departamento, como el intendente Paulo Tesio (Icho Cruz), Ariel Moyano (San Antonio de Arredondo), Marcelo Mainardi (Tala Huasi), Ana Gaitán (presidenta comunal de Cuesta Blanca) y Fabián Flores (Mayu Sumaj).

Durante el diálogo, se escucharon las demandas específicas de cada zona con el propósito de modelar capacitaciones y acciones concretas adaptadas a la realidad de cada comuna.

El plan de trabajo trazado por ASHOGA y los mandatarios locales se apoya en cuatro pilares fundamentales para potenciar el crecimiento turístico del corredor: fomento de la capacitación estratégica para trabajadores y empresarios del sector; desarrollo de acciones de difusión unificadas que beneficien a todo el corredor sur; acercar el abanico de oportunidades y herramientas que ofrecen ASHOGA y FEHGRA a nivel nacional y generar un canal de diálogo permanente para abordar problemáticas comunes.