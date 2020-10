Primavera: ¿El pelo crece más rápido al sol?

En zonas cálidas y húmedas se acelera la fase de crecimiento capilar y aumenta la división celular. Además, se prolonga la vida media del cabello -de 4 a 5 años en hombres y de 5 a 6 en mujeres-.

Esto, junto a razones genéticas, explica por qué a las poblaciones de áreas tropicales les crece más deprisa el pelo que a las de zonas templadas. Sin embargo, hay que ser precavido, ya que el exceso de radiación solar puede secarlo y anticipar su caída.

En promedio, el cabello del cuero cabelludo crece de 0,35 a 0,45 milímetros al día. Como hemos dicho, dependiendo de la ascendencia ( genética), dieta y estado hormonal (a las mujeres embarazadas les crece el cabello un poco más rápido; también es más grueso y brillante), nuestro cabello crecerá a un ritmo mayor o menor.

Por qué crece el cabello

El cuerpo humano contiene aproximadamente 5.000.000 de folículos pilosos y la función de cada folículo piloso es producir un tallo capilar. Nuestros primeros antepasados solían tener la mayor parte del cuerpo cubierta de pelo, lo que les servía para conservar el calor, proteger del sol, proporcionar camuflaje y más. Hoy, sin embargo, los humanos destacan entre las 5.000 especies de mamíferos que están prácticamente desnudas, pero ¿por qué?

Los científicos creen que nuestro linaje ha acabado con cada vez menos pelo en el transcurso de la evolución de los últimos seis millones de años desde que compartimos un ancestro común con nuestro pariente más cercano, el chimpancé. Nuestros antepasados simios pasaban la mayor parte del tiempo en bosques fríos, pero claro, si imaginamos un homínido peludo y erguido caminando al sol se habría sobrecalentado.

Una de las principales teorías sobre nuestra falta de pelo sugiere que el control de la temperatura jugó un papel clave. La piel desnuda permite que el calor corporal se pierda a través del sudor, lo que habría sido bastante relevante cuando los primeros humanos comenzaron a caminar sobre dos piernas y desarrollaron cerebros más grandes que sus antepasados simios.

Cómo hacer crecer nuestro cabello

Si bien la genética limita la longitud del cabello, es posible acelerar su tasa de crecimiento.

1. En primer lugar, el crecimiento de su cabello refleja la salud general de su cuerpo. Si consumimos una dieta rica en proteínas marinas, vitamina C (pimientos rojos), zinc (ostras), biotina (huevos), niacina (atún) y hierro (ostras) para nutrir las hebras, nos irá mucho mejor.

2. Si no es posible cambiar la dieta, también se pueden probar suplementos con extractos marinos, vitaminas y minerales que nutran los folículos.

3. Además de la salud general, lo siguiente que se debe tener en cuenta es la salud del cuero cabelludo. Utilizar un champú que exfolie suavemente la grasa y la suciedad del cuero cabelludo, así como un acondicionador para hidratar el cuero cabelludo y el cabello es esencial para este propósito.

4. Costar el pelo también es un método probado para hacer crecer el cabello. Aunque cortar el cabello en sí mismo no promueve el crecimiento, sí que ayuda a prevenir la rotura y, por lo tanto, aumenta la longitud del cabello.

Qué cosas le hacen daño al cabello:

1. Los champús de silicona secan el cabello y lo degradan. Los secadores de pelo y la plancha producen efectos similares, rompiendo los tallos del cabello. Utiliza estos productos con la menor frecuencia posible.

2. La luz ultravioleta decolora y degrada el cabello. Cuando estés en la playa, usa un sombrero para proteger el cuero cabelludo.

3. El agua con sal y el agua con cloro suavizan y secan el cabello.

4. La decoloración, el teñido, las extensiones y las permanentes también dañan el cabello.