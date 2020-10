Sanando mi vida desde el síntoma

Por Luis Guillermo

(Terapeuta)

Los síntomas, en su mayoría, tienen su origen asociado a factores vivenciales cargados de emociones y sensaciones muy fuertes y/o prolongados en el tiempo, de tal forma que se llega a un límite donde ya no se puede cargar con el mismo, con tanto y tan perjudicial nivel de estrés. Es entonces donde nuestro inconsciente biológico toma las riendas y genera una respuesta física, la cual llamamos enfermedad.

Te voy a dar unos ejemplos sencillos para que comprendas de qué estoy hablando:

1 - Dolor de rodillas:

Las rodillas, en términos generales, son las que amortiguan el peso del cuerpo, por lo tanto cuando estás con esas enormes “cargas y/o exigencias” por diferentes situaciones de la vida, algunos de los síntomas se verán reflejados a ese nivel, principalmente si esa vivencia se percibe, inconscientemente, en un contexto de desvalorización, obediencia, indefensión y/o sumisión.

Los síntomas a nivel de las rodillas tienen muchos mensajes para nuestra vida, porque dependiendo de donde se localice la anomalía, será el o los mensajes que nos está dando nuestro cuerpo para sanarnos. No manifiestan el mismo sentido biológico e inconsciente los ligamentos cruzados que los meniscos, ambos tienen diferentes funciones y por lo tanto diferentes mensajes para nuestra vida. Sobre éste tema seguiré ampliando en los próximos artículos.

2 - Diabetes:

Para ser lo más práctico posible y sin entrar en tantos tecnicismos que éste tema requiere, voy a exponértelo de una manera sencilla. Entonces, se puede decir que la diabetes es una elevada concentración de azúcar en la sangre, y esto encierra mucha simbología, que es el lenguaje del inconsciente, que debemos saber interpretar para poder llegar al o los mensajes más profundos que los síntomas y/o signos están manifestando.

Lo primero que se debe reconocer aquí es que la sangre representa a la familia, recuerda la siguiente expresión “Lazos de sangre”, por lo tanto cada vez que se hablen de patologías relacionadas a la sangre podremos deducir que los conflictos emocionales radican a ése nivel, generalmente asociados a la familia de origen.

Por otro lado el azúcar, como todos sabemos, endulza (asociado simbólicamente al amor, la ternura, etc.) y es ahí donde debemos comprender los significados que hay detrás de llevar o necesitar dulzura en nuestra vida y/o en mi familia o alguien de la misma, ya sea porque estoy viviendo una situación desfavorable con ellos y/o porque ya está grabado en mi inconsciente un acontecimiento que me marcó, con respecto a mi familia y hasta tal vez no lo recuerde con tanta facilidad. Y aquí hay un mensaje más profundo aún y es que si llevo toda esa dulzura (glucosa) a mi sangre (familia), no la puedo aprovechar yo, ya que si la glucosa se mantiene alta en sangre es porque no tiene permitido el paso hacia las células (lo más profundo de nuestro ser). ¿Qué significa esto? O mejor dicho ¿Cómo se refleja esto en mi vida? La experiencia clínica comprueba que un alto porcentaje de los consultantes con Diabetes, principalmente del Tipo I, son personas que están más enfocadas y preocupadas en los acontecimientos familiares, círculos selectos de amistades y/o conocidos, compañeros de trabajo, etc., que en su propia vida, sus sentires, sus verdaderas necesidades afectivas, su bienestar, etc.

También, el impedir el paso de la glucosa (dulzura, amor, ternura) desde la sangre (familia) hacia las células (lo más profundo de mi ser), es porque puedo percibir, inconscientemente, que mi familia me agobia o es tóxica, o muchas veces por un elevado nivel de sobreprotección lo cual me genera rechazo (asco), esa forma de amor no la quiero en mi vida, etc.

Otras de las propiedades del azúcar es la de funcionar como un muy buen anticongelante natural, por ende debemos preguntarnos ¿Por qué nuestro inconsciente biológico necesita incrementar estos valores de azúcar en la sangre? ¿Será para mitigar tanta frialdad afectiva que percibimos? Piénsalo.

Otra de las características de la mayoría de los diabéticos es su constante resistencia a muchos acontecimientos que suceden alrededor de su vida, son como el soldado en batalla que siempre está viendo amenazada su vida (pensamientos, proyectos, sentires, acciones, etc.) y debe ser fuerte, luchar y resistir, por eso es necesario mantener elevados los niveles de azúcar en sangre para estar listo para la batalla, con la energía necesaria para resistir.

Etimológicamente la palabra diabetes proviene del latín diabetes (correr/a través de) y para ser más preciso hay que analizar la conformación de la misma. Observemos que dicha palabra está compuesta por Día y Betes (Diabetes) y es aquí donde radica el significado más profundo y acertado de dicha palabra y te lo voy a demostrar aquí.

Día (un día completo) = División en dos = Día y Noche / Luz y Oscuridad.

Betes (del hebreo, Bethel) = Casa.

Por lo tanto, se puede deducir que significa “casa dividida” y éste es un componente muy importante dentro de muchos de los consultantes con diabetes, por lo general provienen de unos padres divorciados, separados, como también perciben una división familiar muy marcada, por ejemplo entre mamá y algún hermano por un lado y papá con otra parte de la familia por otro.

También suele suceder que luego de una ruptura matrimonial uno de los involucrados es diagnosticado con diabetes.

Sin dudas éste tema es mucho más amplio y su complejidad varía de acuerdo a cada consultante.

Lo importante aquí, es que quiero que comprendas que no es casualidad o que sin razón aparente surge una enfermedad. Todo tiene un sentido, todo tiene un propósito mucho mayor y más elevado que aquello que sucede a nivel físico.

Mi rol como terapeuta es llevarte a comprender cuál es el mensaje que tiene para darte aquello llamado enfermedad y que puedas sanar esas heridas emocionales que te marcaron y/o codificaron un síntoma / enfermedad. Cuando esas heridas han sanado y tú logras tener otra perspectiva de tu vida, el inconsciente biológico ya no necesita seguir expresándose a través de síntomas y/o signos… y la enfermedad desaparece.

En los próximos artículos seguiré ampliando y dando ejemplos clínicos sobre como desaparecen las patologías con un abordaje integral entre la Biodescodificación, la Hipnoterapia, la P.N.L., el Coaching Ontológico, entre otras disciplinas.

LUIS GUILLERMO

TERAPIAS BIONEUROEMOCIONALES

BIODESCODIFICACIÓN, HIPNOTERAPIA.

351-7031610

@LuisGuillermoTBNe

Consultorios en Villa San Nicolás – Malagueño, Córdoba capital y Mendiolaza.