Alertan que con el calor el alcohol en gel en el auto puede explotar

Desde que empezó la pandemia de coronavirus muchos pusieron en sus vehículos botellas con alcohol en gel y esto, junto a las altas temperaturas, puede ser una combinación muy peligrosa.

Al respecto Mariano di Paola, un enólogo mendocino, en diálogo con MDZ reveló que no hay que dejar en esta época del año esa sustancia dentro del auto. Al respecto aseguró que el mismo puede explotar y puntualizó que hay vehículos que tienen ciertas características que los exponen aún más a las tragedias.

El riesgo de dejarlo en el auto cuando hace mucho calor

Tal como reveló el experto hay factores que aumentan los riesgo de una explosión. Hay antecedentes en California y otros lugares donde vehículos se han prendido fuego por esto”, resaltó. Igualmente quiso dar tranquilidad explicando que cuando el auto está en movimiento, no debería haber problemas ya que la temperatura no aumenta, “En ese caso no es muy grave” afirmó.

Además el enólogo reveló que un alcohol al 70 por ciento es más peligroso. Al respecto aseguró que el alcohol en gel tiene más o menos las mismas proporciones por lo que lo convierte en una bomba de tiempo, literalmente. Es por ello que lo recomendable es o rebajarlo, o directamente bajarlo del auto.