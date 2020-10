Cosas que hacen los perros para llamar la atención

Cuando se tiene una mascota en casa, en este caso hablaremos de los perros, hay muchas cosas que desconocemos de ellos. Se nos hace difícil entender si cuando realizan ciertos comportamientos lo hacen porque no los educamos correctamente, para jugar o porque están teniendo algún problema de salud. Es decir, aprendemos lo básico, pero hay muchas cosas que seguramente no conocemos de nuestro compañero perruno.

1. Ladran, a veces mucho

Es un hecho que los perros ladran. Eso creo que lo sabemos todos. Pero, ¿cuándo reconocer si es de felicidad, de bienvenida o de alerta? El ladrido en los perros es una parte más de su comunicación, tanto entre su misma especie, como con otras, incluido el hombre.

Para poder controlar su ladrido, primero debemos entender por qué lo hacen. Este artículo los ayudará a los que quieran mas información acerca del caso. Para los que no, nos quedaremos con los diferentes tipos de ladridos. Pueden ladrar por buenas razones y motivos apropiados, según nuestro criterio, como alguien que llama a la puerta o simplemente que pasa frente a ella, trabajando con el ganado o en situaciones extrañas, llamando nuestra atención. Pero también pueden ladrar excesivamente y en forma inapropiada.

Esto ocurre normalmente en perros adultos, ya que en cachorros esto se limita al juego, y a veces, ni siquiera aparece.

2. ¡Y hasta lloriquean cuando no se sienten bien!

Los perros usan diferentes tipos de vocalización para comunicarse, empezando a una edad muy temprana. Cuando son cachorros utilizan el llanto o lloriqueo, como una especie de maullido, para indicar que tienen hambre o buscan el calor de la madre. A medida que el pequeño crece se pueden diferenciar 5 tipos de sonidos:

aullan

gruñen

gimen

lloran

ladran

Son todas formas diferentes de captar nuestra atención. Nos será de gran utilidad aprender a diferenciarlos para poder entenderlos un poco más y ayudará, a una correcta instrucción en su comportamiento. No es lo mismo un gruñido durante el juego buscando la posesión de su juguete que uno cuando le tocamos su comida, que será de advertencia previo a morder.

En el caso de los cachorros, generalmente el "llanto" es una forma de llamar nuestra atención. ¿Qué ocurre cuando oímos a nuestro pequeño peludo llorar durante una hora porque lo dejamos solo para dormir en la oscuridad? Seguramente, ¡lo metemos hasta en nuestra cama para que no sufra! Como respuesta ha logrado su cometido.

3. Nos traen juguetes

No creo que esto les resulte muy extraño ya que creo que todos estuvimos en casa y nuestro perro nos ha alcanzado alguna pelota o juguete para que le tiremos, como si no los hubiésemos visto. Buscar jugar con nosotros, siempre encabeza la lista de llamar nuestra atención.

¿Qué ocurre cuando el juguete es una presa?

Todos los perros y gatos tienen un fuerte instinto de caza, muy arraigado en sus genes. Habrán observado a más de un perro que cuando coge un juguete que le resulta poco pesado lo sacude de un lado a otro. Esto es debido al instinto de caza, imitando a los lobos que cuando tienen a su presa la menean para matarla. Se trata de una conducta que llama nuestra atención y a veces, hasta nos ofende. Pero debemos entenderla como tal, quizás no felicitarlo, pero comprender que lugar ocupa cada especie en la cadena alimenticia.

4. Lamer como muestra de afecto

La lengua en los perros es su parte más sensible, por ello, al lamer una parte de nuestro cuerpo les da sensación de seguridad y cercanía con nosotros. Muchas veces vemos que se lamen entre ellos, como si fuesen besos, y otras veces, hay perros que nunca lamen. Esto no es característico de ninguna especie en particular, solo personalidad de cada canino. Recuerda que existen diferentes tipos de lamido y que pueden significar cosas muy distintas.

5. Dar la pata

Esta acción que muchas veces le enseñamos a nuestra mascota tiene un pequeño truquillo. No siempre no dan la pata en el momento que se lo pedimos. Muchas veces, luego de enseñarles esto o, en casos que nadie les ha educado en ello, veremos que de todas formas lo aplica.

Lamentablemente no se trata de que nuestro perro sea superdotado o un genio que aprende sólo, es una conducta mas para llamar nuestra atención indicando que quieren algo. De hecho, es una mecánica que tienen desde que nacen, a que durante el amamantamiento, deben presionar el vientre de la madre para que les dé más leche.

6. Corren de un lado para otro

Esto ocurre innumerables veces durante la vida de nuestro canino. Trayectos mas cortos cuando son pequeños y distancias mas largas en la adultez. En ocasiones no se juega tanto como nuestra mascota espera, ya sea por falta de lugar, ganas o tiempo. Por ésta razón vemos que a veces vuelven del paseo y, de todas maneras, se ponen a correr como locos sin motivo aparente. Esto lo hacen como una forma de quemar el exceso de energía que quedó en el cuerpo y debe salir.

7. Se persiguen la cola

Este signo de falta de atención del dueño va relacionado con el punto anterior. Son perros que también poseen un exceso de energía que desean sacar. Esta conducta es tomada, erróneamente, como que el animal está jugando. Pero el verdadero significado es que nuestra mascota esta aburrida, y al buscar algo con que entretenerse ve moverse su cola y comienza a perseguirla. Se trata de una estereotipia.

Otro significado de esta conducta puede ser, ya médicamente hablando, presencia de parásitos internos o externos, inflamación de la glándula anal, tumores y otros ejemplos para los que debemos acudir a nuestro veterinario para que haga el diagnóstico diferencial. Observaremos que además de perseguirse la cola, cuando se sienta o acuesta, se lame o muerde en la zona de la grupa o ano. Una consulta nunca está de mas.

8. Mordisquean manos y objetos

Es una conducta casi innata en nuestros perros. Cuando son pequeños, y son varios, es normal que se muerdan unos a otros. Esta sería un poco la explicación de porqué nuestro cachorro muerde todo lo que se le atraviesa. Si solo tenemos un cachorro en casa, es normal que intente mordernos durante nuestra estimulación o juego. No solo se trata de un juego, es su forma de descubrir la potencia de su mandíbula, por lo que sería de utilidad para ambos, ponerle límites, así podrá reconocer cuando hace daño.