El 46° Congreso Argentino de Cardiología será de modalidad virtual

Organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), del 19 al 21 de noviembre se realizará con un formato 100 por ciento virtual el 46º Congreso Argentino de Cardiología, la reunión científica de habla hispana más importante del mundo, con una expectativa de más de 10 mil participantes, entre cardiólogos, médicos de especialidades vinculadas, y demás profesionales de la salud.

Dada la modalidad virtual, se dispuso un despliegue técnico innovador que permitirá reproducir en gran medida el evento presencial, incluyendo los actos de apertura y cierre y una ambiciosa exposición comercial de fácil acceso. También se transmitirán en directo y en forma simultánea distintas actividades que en total conformarán 380 charlas, 70 meses y 20 conferencias plenarias. La actividad incluirá la realización en forma conjunta del 8° Congreso Argentino de Ecocardiografía e Imágenes Cardiovasculares.

“En el Congreso anterior ya le habíamos dado un lugar destacado a la temática de la telemedicina y esta pandemia sin precedentes colocó a la tecnología y a la virtualidad como verdaderos protagonistas en la atención médica, así que, por supuesto, seguirá ocupando ese lugar central en el programa científico de esta nueva edición”, destacó el Dr. José Luis Navarro Estrada, Presidente de la SAC y del Comité Organizador del Congreso.

“La modalidad de congreso virtual, adoptada por el contexto de público conocimiento, puede ser una oportunidad para que las fronteras y los costos de traslado no sean una barrera y así más profesionales de distintas partes del mundo puedan participar de esta edición 2020 de nuestra reunión científica”, sostuvo por su parte el Dr. Héctor Deschle, Presidente del Comité Científico y Vicepresidente 1º del Comité Organizador del Congreso.

Con el eje central puesto en la ‘Innovación’, se abordarán todas las temáticas inherentes a la cardiología, como el intervencionismo y los recientes avances en los procedimientos quirúrgicos por cateterismo y los últimos trabajos y consensos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, el infarto agudo de miocardio, las cardiopatías congénitas y las arritmias, entre muchas otras.

Gracias a los convenios de cooperación entre la SAC y prestigiosas sociedades cardiológicas internacionales, formarán parte del encuentro destacados expertos de los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica de las siguientes instituciones: American Heart Association, American College of Cardiology, Eurepean Society of Cardiology, World Heart Federation, International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy, Sociedad Sudamericana de Cardiología, Sociedad Interamericana de Cardiología, Organización Panamericana de la Salud, Programa Hearts, Sociedad Española de Cardiología y Sociedad Paraguaya de Cardiología.

El Comité Científico y el Comité Organizador del 46° Congreso Argentino de Cardiología estarán integrados, entre otros, por los doctores José Luis Navarro Estrada (Presidente de la SAC y del Comité Organizador), Alejandro Hershson (Presidente Electo de la SAC y del Comité Organizador), Héctor Deschle (Presidente del Comité Científico y Vicepresidente 1° del Comité Organizador), Claudio Majul (Coordinador General del Comité Científico), Alejandro Meretta (Secretario Científico del Comité Científico), Carola Zambrano (Secretaria Técnica del Comité Científico) y Alejandro Peirone (Vicepresidente 2º del Comité Organizador).

Para mayor información, por favor visitar.