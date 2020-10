Esterilidad e infertilidad: Desde las terapias bioneuroemocionales

Por Luis Guillermo

Si bien los trastornos de la esterilidad y la infertilidad tienen el mismo resultado se suelen emplear como sinónimos, pero no lo son y aquí veremos las diferencias desde el punto de vista de la medicina alopática.

La esterilidad se define cuando tras un año de mantener relaciones sexuales de forma regular y sin utilizar métodos anticonceptivos, no se consigue un embarazo.

Mientras que la infertilidad se define como la incapacidad, tras haber quedado embarazada, de llevar a término una gestación al producirse un aborto.

Desde la Biodescodificación se realiza un abordaje completo y sin distinciones entre ambas porque los conflictos emocionales suelen ser muy similares y el sentido biológico es el mismo.

Por lo tanto la definición para ambas es: “La incapacidad o imposibilidad funcional para procrear, concebir, embarazar, quedar embarazada y reproducirse.”

Como mencioné anteriormente, ambas tienen un mismo sentido biológico y es el de impedir la reproducción, o sea, no tener descendencia.

Los conflictos son variados y muy significativos, es por ello que se realiza un minucioso interrogatorio en busca de alguno de los siguientes referentes:

Conflicto por no dar la vida (querer, poder o deber). Muchas veces es tal la ansiedad y el temor por no poder tener un hijo/a que termina dando como resultado aquello a lo que se teme.

Conflicto latente (no querer vivir = no querer dar vida) o depresión en la niñez, donde se programa el conflicto de que ser niño es malo o peligroso, por lo tanto no traeré niños a este mundo.

Reproducirse es peligroso.

Conflictos con mamá/el lado materno/maternidad.

Dramas en la familia que conllevaron la muerte de niños, pueden haber sido genocidios o muertes prematuras donde se programan en el inconciente conflictos como “¿para qué tener hijos si los exterminan?”

Si durante el embarazo los progenitores no desean (consciente o inconscientemente) tener el hijo, puede programarse esterilidad en el hijo/a.

“Mejor no tener hijos que tener un hijo minusválido” o “Si tengo un hijo, me muero”.

Cualquier conflicto que afecte un órgano genital (ovarios, trompas uterinas, testículos, etc.), puede producir esterilidad, tanto en el hombre como en la mujer, si el conflicto de fondo es el de no tener hijos.

Mujeres que se sienten rechazadas por su pareja.

Abortos/no nacidos dentro del clan familiar.

Nacimientos o embarazos que se vieron afectados por la partida del progenitor.

En muchos casos hay una percepción de que el hogar no está listo o que no es el lugar adecuado para traer una nueva vida. Por ejemplo: la mujer que vive en casa de su suegra, siente y padece, inconscientemente, no habitar su propio espacio y por lo tanto se programa en ella el mecanismo de supervivencia de que no es conveniente traer descendencia.

Caso clínico

Mujer de 32 años que manifiesta no poder tener hijos, la cual llamaré Sonia para resguardar su identidad. Además de no haber tenido hijos, recientemente le habían descubierto un quiste ovárico de aproximadamente 3mm de diámetro.

Sonia, en la primera consulta se tratará un problema muy latente y paralizador de su vida, su madre. Una madre percibida como tóxica, sobreprotectora y que no respeta los límites en la vida de su hija. Por otro lado, Sonia vive en casa de su suegra, otro agravante importante.

En esa consulta se realiza un abordaje sobre el sistema familiar para comprender el por qué y el para qué ella estaba viviendo de esa manera, lo cual es muy liberador, además se trabajaron aquellas emociones que estaban asociadas a ese tema en particular.

Para la siguiente consulta, su aspecto físico demostraba un estado de ánimo sumamente positivo y se reflejaba en el brillo de sus ojos y su sonrisa. Era el momento de avanzar un poco más y descubrir que es lo que seguía programando la esterilidad en su cuerpo. La induzco en un trance hipnótico y mediante órdenes específicas, el inconciente la lleva a un recuerdo que ella había bloqueado, un aborto.

Cuando tenía aproximadamente 16 o 17 años, había quedado embarazada de su primer noviecito y sus padres la obligaron a abortar, sin preguntarle nada al respecto.

En esa escena, ella recuerda estar acostada sobre una mesada muy fría, una luz que la encandilaba y las voces del médico y su ayudante, mientras su cuerpo temblaba de frío y miedo. Aquí se realiza un abordaje profundo sobre esas emociones y automáticamente la percepción sobre ese acontecimiento pierde la carga traumática que la acompañaba de forma constante e inconsciente, a tal punto de que a modo de protección no era conveniente tener hijos.

Para la siguiente consulta, Sonia traía la noticia de que su quiste había desaparecido y que además…¡estaba embarazada!

Hoy, su hijo Daniel tiene más de dos añitos.

