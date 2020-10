No creas todo lo que dicen: Mitos sobre el coronavirus

Con tantas noticias hasta en redes sociales deberíamos aprender a diferenciar de las que son ciertas y las que son creadas por personas aburridas, en ésta nota te contaremos los mitos sobre el coronavirus.

Sean de tu agrado las noticias o no, todos tenemos que estar informados diariamente de que es lo que está ocurriendo y más estando en cuarentena, porque estamos hablando de nuestra salud la cuál sin saberlo podría empeorar o evitar contagiarnos y a otros.

Paquetería contaminada

Lo hayas visto en fake news o memes, es totalmente falso que te puedas infectar si recibes paquetería desde China o lugares infectados.

Temperaturas altas o bajas

Es la noticia más falsa que podrás encontrar, el virus existe y sobrevive sin importar los cambios climáticos, así que no hagas caso de que en países expuestos a mucho frío o calor el virus no llegará. De igual manera no te protege ni te quita el virus, si ingieres bebidas increíblemente congeladas o hirviendo. Lo cierto es que es casi imposible que la epidemia pueda finalizar debido a el cambio de temperatura.

Vacunas contra neumonía

Aunque unos de los síntomas del nuevo Coronavirus son de una neumonía grave, desgraciadamente vacunarte contra la misma no te salva de tener éste virus, ya que por el momento no existe vacuna hecha para acabar con el COVID-19. Mientras tanto los expertos siguen trabajando en crear una.

Mascotas y el virus

Hablamos de los animales de compañía más comunes como lo son perros y gatos y por el momento está confirmado, que éstos no pueden infectarse de éste virus.

Antibióticos preventivos

Primero que nada no deberían de recetarte éste tipo de medicamentos si tienes síntomas de alguna enfermedad respiratoria, el consumir antibióticos no te prevendrá del nuevo Coronavirus ni de ningún otro tipo

Ajo maravilloso

Aunque el ajo es conocido por sus propiedades antimicrobianas, en éste caso no aplica que consumiéndolo de más te ayudará a prevenir el virus.

Mosquitos propagadores

Es totalmente falso aquello que dicen que por medio de una picadura de mosquito puedes ser infectado del virus. Por el momento, la OMS indicó que no hay pruebas que digan que esa información sea cierta.

¿Conviene enjuagarse la nariz con una solución salina para prevenir el contagio?

"Aunque algunas pruebas indican que enjuagarse la nariz regularmente con solución salina puede acelerar la recuperación tras un resfriado común, no está demostrado que prevenga las infecciones respiratorias". La OMS tampoco recomienda por el momento ningún medicamento específico para prevenir o tratar la infección. "Sin embargo –dice –, es necesario atender adecuadamente a las personas infectadas por este virus para aliviar y tratar los síntomas y procurar medidas de apoyo optimizadas a los que presenten síntomas graves. Se están estudiando algunos tratamientos específicos que se probarán en ensayos clínicos".

¿Se puede matar el nuevo coronavirus en 30 segundos con un secador de manos?

No, los secadores de manos como los que se usan en los baños públicos no matan el virus. "Para protegerse contra el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2 ), lávese las manos frecuentemente con un gel hidroalcohólico o con agua y jabón. Una vez limpias, séqueselas bien con toallitas de papel o con un secador de aire caliente", concluye la OMS.

El nuevo patógeno puede propagarse a grandes distancias a través del aire

El coronavirus no es capaz de hacer esto. Las gotículas en las que se disemina, procedan de la saliva o sean secreciones de la nariz, "son demasiado pesadas para propagarse a grandes distancias", explica la OMS. Y advierte de que "la infección también puede producirse al tocarse los ojos, la boca o la nariz después de estar en contacto con una superficie contaminada".