Crónica e invisible, la diabetes es la pandemia que no se contagia

Los esfuerzos de la comunidad internacional están puestos en obtener una vacuna que prevenga el coronavirus. A la luz de las cifras que no dejan de crecer, existe otra pandemia, una más prevenible, que no contagia, para la que no hay vacuna y de la que no se habla lo suficiente: la diabetes, fundamentalmente la diabetes tipo 2, asociada al estilo de vida moderno, con mala alimentación y vida sedentaria. En el marco del Día Mundial de esta enfermedad, que se conmemora el 14 de noviembre, la Federación Argentina de Diabetes (FAD) organiza en forma virtual -ese día y el siguiente- su congreso para pacientes y propone como eje central la prevención.

En el último Atlas de Diabetes de la Federación Internacional de Diabetes , se advierte que esta enfermedad afecta a unos 463 millones de personas de entre 20 y 79 años y que para el 2045 la cifra trepará a 700 millones. En la Argentina, la diabetes pasó de afectar al 9,8% de la población en 2013 al 12,7% en 2018, que son los datos más actuales .

La buena noticia es que una vida saludable, con alimentación equilibrada y la realización de actividad física regular, puede prevenir su aparición un 60% de las veces.

“Se calcula que cerca de 4 millones y medio de argentinos tienen diabetes y que la mitad no lo sabe. Del total, casi el 90% tiene diabetes tipo 2, una variante en general de la adultez, pero que está viéndose cada vez con más frecuencia en niños y adolescentes, asociada al sobrepeso y al estilo de vida sedentario”, señaló el Dr. Gabriel Lijteroff, Director del Comité Científico de la FAD.

Judit Laufer, profesora y Presidente de esta institución, está convencida de que los hábitos y una vida saludable pueden contribuir enormemente a la prevención de la diabetes tipo 2: “hay muchos factores que intervienen en los hábitos, desde lo económico, lo social, las costumbres familiares e inclusive la negación de la enfermedad.

En la Argentina, 6 de cada 10 mayores de 18 años tienen sobrepeso u obesidad, que son factor de riesgo clave para el desarrollo de diabetes tipo 23.

“9 de cada 10 personas con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso u obesidad, por eso es tan necesario tratar en simultáneo la diabetes y el exceso de peso. Para llevar adelante -y sostener en el tiempo- una alimentación saludable, es pertinente incorporar los cambios gradualmente”, indicó la Dra. Marcela De La Plaza, médica especialista en Nutrición y Diabetes y Vicepresidente de la FAD.



Se recomienda:

• Comer cuatro veces al día

• Beber agua, soda o líquidos sin azúcar

• Consumir frutas e incluir variedad de verduras en los menús

• Carne roja o pollo en una de las dos comidas principales

• Incorporar legumbres y semillas

• Elegir lácteos descremados

• Incluir pescados ricos en grasa omega 3 (sardinas, caballa, jurel, atún)



“Es importante consultar con un profesional que individualice recomendaciones a los gustos, horarios y posibilidades reales de cada uno, para que perduren en el tiempo. La persona no debe ‘hacer dieta’, sino cambiar hábitos, aprender a moderar porciones, combinar alimentos, incorporar verduras de todos los colores y beber más líquido”, señaló la Dra. De La Plaza.



Congreso virtual para pacientes y familiares

Judit Laufer destacó la importancia de compartir buena información con la comunidad de diabetes, que incluye también a familiares y a los profesionales de la salud involucrados en su atención. Este es el objetivo principal del 33° Congreso Nacional de Diabetes para Pacientes y Familiares, que tradicionalmente se organiza en Villa Giardino, pero que en esta oportunidad se realizará en forma virtual.

Están muy entusiasmados por la variedad del programa y la calidad de los disertantes de nuestro país y del exterior, entre los que se encuentra, por ejemplo, el Dr. Douglas Villarroel, Presidente de la Federación Internacional de Diabetes para Sudamérica y Centroamérica.

Todavía la inscripción sigue abierta y se puede encontrar más información en el sitio web del congreso. La actividad, que tendrá lugar el 14 y 15 de noviembre, incluye charlas sobre ‘lo que hoy sabemos de la diabetes y sus cuidados’, ‘nuevas tecnologías en diabetes’, ‘aspectos legales’, ‘la actividad física en prevención y tratamiento de diabetes’ y ‘los secretos de una buena alimentación en diabetes’, entre muchas otras.

Además, se organizarán mesas redondas para abordar cuestiones como el manejo de la hipoglucemia, la prevención de neuropatías, cuidados del riñón y de complicaciones crónicas, el apoyo familiar y las creencias en cuanto a la salud y la enfermedad. En paralelo, también se desarrollarán encuentros de pacientes divididos por edades.

“Este tipo de eventos ayuda para derribar muchos mitos que existen alrededor de la diabetes. La información y la educación de la persona con diabetes y de su familia son fundamentales porque todos tienen que aprender a convivir con el hecho de que es una enfermedad crónica, para toda la vida, que implica muy posiblemente que cada uno deba asumir algún rol y organizarse; requiere un proceso de aprendizaje y desde FAD estamos para ayudar en ese camino”, remarcó la Prof. Laufer.



Diabetes y Covid-19

Si bien no existe demasiada información aún, en la FAD reconocen que es un tema de elevadísimo interés. De hecho, la estadística nacional e internacional muestra que casi el 30% de la mortalidad por Covid-19 en menores de 60 años se dio en personas con diabetes, por lo que este grupo debe tomar recaudos especiales.

Independientemente de todas las medidas para la población general, la FAD recomienda a los pacientes procurar contar con toda la medicación necesaria para el tratamiento y cuidado de la diabetes: tener consigo alimentos azucarados que permitan poder actuar ante una hipoglucemia de emergencia y estar en contacto con su equipo de salud para saber en qué circunstancias tiene que consultar a un hospital.

Hasta el momento, la evidencia muestra que hay una acción directa del virus sobre el páncreas. “También se están viendo debuts de diabetes en el contexto de Covid-19, es decir, personas que desarrollan diabetes tras infectarse con el virus. Aún no sabemos si esa diabetes remitirá o no, es algo que iremos viendo en el tiempo”, concluyó el Dr. Lijteroff.