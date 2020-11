Esguince de tobillo, desde las terapias bioneuroemocionales

Por Luis Guillermo

(Terapeuta)

El tobillo es la articulación de la pierna (tibia y peroné) con el pie (astrágalo) y es, por lo tanto, la principal articulación de los movimientos relacionados con la dirección. Por lo tanto encontraremos gran cantidad de conflictos emocionales que se reflejan a ese nivel, ellos son:

Conflictos de desvalorización en la dirección que tomo o en la que no tomo.

También entendido como un conflicto de indecisión. “No estoy tomando el buen camino".

Desvalorización por el movimiento o acción: por no poder correr, bailar, guardar el Equilibrio, etc.

Conflicto de obstinación al no querer aprender del otro.

Haber sido… y ya no serlo.

Mi mamá es una carga…

Tal nivel de desvalorización que “no le llega ni a los tobillos”.

Conflicto de separación respecto a la madre:

Si es en la faz anterior externa es conflicto de separación + rencor.

En cambio, si es en la faz posterior externa es conflicto de separación + una tonalidad terrritorial.

Por otro lado, si es en la faz anterior interna, el conflicto es de separación + preocupación.

Es importante recordar que los procesos de desvalorización profunda y que codifican a nivel de los huesos, provoca que los mismos se desmineralicen, por lo que quedan frágiles y propensos a fracturarse.

En el esguince de tobillo o esguince de los ligamentos de la articulación del tobillo, el conflicto fundamental es de dirección.

Ej.: No es el camino correcto. No quiero avanzar en esa dirección, voy de mal en peor.

También aquí se expresa el conflicto de estar errando el objetivo, ej.: ¿Eso estará permitido o estoy pecando? ¿Estaré equivocado?

Por otro lado, y que es algo muy frecuente, es el conflicto de desvalorización por no poder mostrar lo bien que se hace (performance) un deporte o acción, ya sea a los padres o a alguien que sea un referente importante. Aquí juega un papel fundamental “el qué dirán” o “como me ven” en relación a la actividad que se está realizando, como también es muy importante la comunicación interna que tenemos con nosotros mismos, ¿cómo me veo? o ¿Que tan bien lo hago?

Para los diestros, la interpretación es la siguiente y para los zurdos es al revés:

En el tobillo derecho:

No poder tomar una dirección debido a la pareja, al padre o un socio.

No tengo la posibilidad, la oportunidad, los medios de ir a donde quiero.

Conflicto en relación a mis valores fundamentales.

Conflicto de desvalorización en un contexto de separación de la madre o función materna.

En el tobillo izquierdo:

No poder tomar una dirección debido a la madre o los hijos.

No tengo la posibilidad, la ocasión, los medios de ir a donde deseo.

Conflicto en relación a la pérdida de apoyo.

Conflicto de desvalorización en un contexto de separación del padre o función paterna en fase de reparación.

También, tanto en diestros como en zurdos…

Ligamento lateral externo:

El ligamento está relacionado con el futuro.

Dolor anterior:

Rencores, injusticias, vergüenzas, cólera reprimida, etc.

Dolor posterior:

Conflicto de territorio. Aquí el territorio puede ser una propiedad, el trabajo, la familia, un hijo/a, una mascota, etc.

Ligamento lateral interno:

Conflictos relacionados con "La dulzura en relación a los hijos" o "La preocupación, en relación a los hijos".

Como podemos observar, son muchos los conflictos relacionados con ésta área del cuerpo y muy significativos.

Es por ello que más allá de sentirte identificado/a con los enunciados anteriores, es importante que puedas acudir a un Biodecodificador calificado para abordar el tema en profundidad, sin que quede solo a nivel intelectual, ya que el origen del conflicto emocional suele radicar en la infancia y para ello se utiliza la hipnosis clínica para abordarlo y sanarlo, de esta manera el síntoma (dolor) desaparece de forma permanente. Y lo mejor de todo es que podrás realizar un cambio de percepciones para que el enfoque de tu vida sea diferente y cuando vengan tiempos difíciles puedas afrontarlos con otra mentalidad, con una nueva consciencia.

