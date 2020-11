Lo único que quieren es llevar una vida tranquila en la que nadie los moleste, y no se preocupan por adquirir riquezas o verse rodeado de lujos. Su simpleza es lo que más los caracteriza, ya que raramente se preocuparán por los objetos materiales, porque consideran que lo más importante es la compañía de sus seres queridos. Estos son los tres signos del zodíaco que se destacan por su sencillez.

Virgo

Son lo suficientemente inteligentes como para saber qué es lo importante y qué no. Los virgo tienen sus objetivos claros, y los persiguen sin dejarse tentar por los lujos que tanto atraen a otros signos del horóscopo. Saben además que el egoísmo no es para nada bueno, por lo que no tienen problemas en servir y ayudar a los demás, algo que hacen sin esperar ningún tipo de recompensa a cambio.

Libra

Lo que quieren los libra -esto es bien sabido- es equilibrio, y son conscientes de que eso no se consigue por medio de los excesos. Llevan una vida en la que intentan mantenerse en un lugar sencillo y tranquilo, por lo que no quieren conflictos de ningún tipo. Esto los hace ser mediadores excelentes, con una capacidad innata para saber qué molesta a cada persona y cómo solucionarle los problemas, algo que hacen sin inconvenientes.

Cáncer

Los del signo del cangrejo aman la simple vida en familia, y nunca buscarán complicaciones extra. Nada les gusta más que una reunión en la que estén rodeados de sus seres queridos, y alejados del ruido mundano que a veces los hace perder la calma. Tienen una cara oculta, pero sólo la muestran cuando algo rompe la armonía de esa existencia que tanto disfrutan, y que además involucra a sus personas más cercanas.