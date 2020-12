Las 10 cosas que los gatos más temen

Los gatos son animales muy divertidos. Podemos decir de ellos que son dormilones, caprichosos y, en la mayoría de los casos, esponjosos, características que los convierten en unos de los animales de compañía favoritos actualmente.

Ahora bien, aunque la mayoría de los gatos se creen los reyes del hogar, tienen algunos enemigos que logran ponerles los pelos de punta. ¿Quieres saber cuáles son?

1. Agua

El agua es una de las cosas que los gatos más detestan. Aunque solo unas cuantas gotas caigan en su cuerpo, lo más probable es que se aleje del peligroso sitio a toda velocidad. Es cierto que algunos felinos no tienen problema alguno con mojarse e incluso adoran los baños, pero eso no suele ser lo más común.

Entre las teorías que explican esta aversión al agua la más arraigada se apoya en el hecho de que muchas razas felinas provienen de zonas desérticas ubicadas en Oriente Medio y China, donde han tenido poco contacto con el agua a través de los siglos.

2. Olores fuertes

¿Pensabas que los perros eran los únicos animales con olfato sensible? Te equivocas. Si bien es cierto que el olfato de los gatos no es tan sensitivo como el de sus compañeros caninos, esto no significa que su nariz se pierda de la gran variedad e intensidad de los olores que lo rodean.

Debido a esto, a los felinos les repelen los olores fuertes, como vinagre, cebolla, gasolina, bebidas alcohólicas, entre otros. Si alguno de estos aromas se hace presente en el aire, tu gato se pondrá alerta y tratará de alejarse lo más pronto posible. Consulta los 10 olores que más odian los gatos y evítalos.

3. Retenerlos a la fuerza

Los gatos son animales muy independientes, por lo que les gusta mantener su espacio y ser libres. Es por eso que los gatos detestan sentirse atrapados entre tus brazos cuando no quieren recibir cariño, o ser forzados a hacer cosas que no quieren hasta el punto de sentir verdadero temor. Sin duda, esta es una de las cosas que más temen pero, sobre todo, que más odian de los humanos. Para saber más, consulta este artículo: "5 cosas que los gatos odian de los humanos".

Es mentira que los gatos son poco afectuosos, pero para ellos todo tiene una dosis. Así que, por si cargas a tu gato y percibes que está tratando de escaparse con todas tus fuerzas, deja que se vaya tranquilamente. Si te niegas, lo más probable es que recibas un arañazo o una mordida.

4. Personas desconocidas

Si te sigues preguntando qué asusta a los gatos, una de las cosas que más temen es la llegada de extraños a su territorio. No todos los gatos temen a las personas desconocidas que van a tu casa, pero la mayoría corre a esconderse cuando se dan cuenta de que ha llegado alguien ajeno a la familia.

Al parecer, esto se debe a que los gatos no manejan bien el tener que enfrentarse a situaciones desconocidas, y una persona extraña con una cantidad de olores y sonidos que nunca ha escuchado, encajan a la perfección en esta categoría para él. Sin embargo, si esa persona permanece días en casa, se irá acercando poco a poco hasta sentirse en confianza.

5. Ruidos fuertes

Los gatos tienen sentidos muy desarrollados y perciben el mundo de forma distinta a los humanos. Una de las cosas que los caracteriza es su agudo sentido de audición. Por esta razón, los ruidos fuertes molestan y asustan a los gatos, siendo otra de las cosas que más temen.

Gritos, petardos en Navidad, música a todo volumen, aspiradoras, tormentas, bocinas y un largo etcétera le causan miedo al gato e incluso pueden ocasionarle estrés y ansiedad. Revisa los síntomas de estrés en el gato principales y actúa con rapidez.

6. Cambios en la rutina

Comer, dormir y jugar, luego comer, dormir y jugar. Quizá te suene familiar, y es que seguramente este es el día a día de tu gato, ya que son animales que adoran tener rutinas en su vida. Debido a esto, los cambios suelen descolocarlos bastante e, incluso, producirles una sensación de temor.

Si tienes planes de cambiar algo en la vida de tu mascota, como su alimentación, el lugar donde duerme o, incluso, si planeas una mudanza, lo mejor es introducir los cambios de forma gradual y ser paciente en el proceso de adaptación del felino.

7. Sorpresas

No es un secreto que los gatos son animales asustadizos y cautelosos, por lo que odian ser sorprendidos. En Internet se vuelven virales vídeos que muestran a personas asustando a sus gatos con pepinos y otras cosas, pero la verdad es que los gatos no temen a estos objetos en sí, sino al hecho de que se han acercado a ellos sin que hayan podido notarlo. Para más detalles, no te pierdas este artículo: "Por qué a los gatos les dan miedo los pepinos".

Aunque pueda parecer gracioso, sorprenderle es algo que asusta a tu gato, de manera que esto solo crea ansiedad y estrés en él, por lo que te recomendamos buscar formas sanas de divertirte con él.

8. Globos

Redondos, silenciosos, con movimientos lentos y, por si fuera poco, ¡voladores!, los globos son una de esas cosas que harán que tu gato corra a esconderse sin pensarlo dos veces, puesto que les provocan verdadero temor.

¿Por qué los globos asustan a los gatos? Para los felino es difícil entender de qué se tratan, sobre todo si son los flotantes globos rellenos con helio. En la mayoría de los casos, los confunden con un amenazante depredador, por lo que prefieren huir.

9. Perros

Aunque existen excepciones, esta suele ser otra de las cosas que más temen los gatos, y es que suelen sentirse inseguros ante la presencia de los perros. ¿La razón? Los caninos acostumbran a ladrar y corretear tras los gatos cuando se topan en su camino con uno de ellos. Sin embargo, está demostrado que ambas razas son capaces de convivir de forma amena después de un proceso de adaptación.

10. Que los miren fijamente

A ningún animal le gustan las miradas penetrantes y duraderas, y los gatos no son una excepción. Con sus tutores, es posible que no muestren ningún tipo de temor o reacción, sin embargo, con personas desconocidas pueden sentirse amenazados cuando los miran fijamente a los ojos. Ante el peligro, pueden reaccionar de forma violenta o huir.

Si por algún motivo la mirada de tu gato y la tuya se encuentran, lo mejor que puedes hacer es parpadear muy lentamente para que el animal se sienta seguro.