Por qué los perros se deprimen cuando les cortan el pelo

Algunos animales pueden sufrir problemas psicológicos, como la depresión en los perros cuando les cortan en pelo, que no por ser tan específicos, ni fáciles de detectar, se vuelven sencillos de tratar, o por el contrario, un problema grave que conlleve consecuencias desastrosas.

Por ello, lo mejor es conocer todo sobre estas afecciones, así como su causa y los síntomas que lo acompañan, así como las posibles soluciones o tratamientos recomendados, para combatir estos males, y devolver a nuestra mascota su bienestar.

¿Por qué aparece la depresión en los perros cuando les cortan el pelo?



Algunos piensan que es solo una cuestión de costumbre, ya que un perro suele sentirse cómodo consigo mismo, así como la naturaleza de su estructura y organismo, por ende, los cambios físicos, como el corte del pelo, pueden ocasionar malestar e incomodidad en animal, derivando en esta condición de depresión canina. Sin embargo, esto supone que, con visitas regulares a la peluquería canina, nuestras mascotas se van acostumbrando al hecho de perder su melena de vez en cuando.



Para otras razas, que poseen una doble capa de pelaje en el manto, que proporciona una protección contra el clima, como el husky, algunos tipos de perros pastores, los labradores, malamute mastines, teckel y perros de agua, entre otros, la peluquería queda casi prohibida, ya que las consecuencias del corte pueden ser más severas. Estos no solo pueden sufrir de depresión en los perros cuando les cortan el pelo, sino que la pérdida de la capa superior del manto, tienen consecuencias en la salud, por su dificultad para aclimatarse.

.

Combatir la depresión en los perros cuando les cortan el pelo



Casi nunca supone un verdadero problema grave, ya que esta afección suele pasar tras unos 3 días, aunque a veces puede durar una semana, mientras el perro se acostumbra a su nuevo look. Sin embargo, es recomendable ayudarlo a aclimatarse, con baños y paseos, para que la temperatura no empeore la depresión, mientras se les reconforta con cariño, juegos y compañía. En caso de extenderse el problema algunas semanas, es necesaria una visita al veterinario, si dudas de la peluquería canina, pues quizá tengas que ayudar a tu amigo canino con medicamentos para la depresión.