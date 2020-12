¿Cuánto vive un gato?

Acoger a un animal es hacernos responsables de su vida, por ese motivo debemos tener clara su longevidad, el tiempo que va a acompañar a nuestra familia. Si no vamos a poder hacernos cargo deberíamos buscar a otra mascota.

Los gatos son animales especialmente longevos que pueden acompañarnos durante muchos años. Actualmente y gracias a la vacunación, los alimentos de alta calidad y la proximidad del veterinario esa edad aumenta de forma notable.

El gato, un animal muy longevo

Existen factores que pueden aumentar o relacionar la etapa de vida de un gato. Entre ellos encontramos la alimentación, la ausencia de enfermedades y los cuidados que reciba durante su vida.

Por lo general podemos estimar que un gato vive entre 15 y 20 años. No podemos afirmar con exactitud cuánto va a durar la vida de un gato puesto que debido a una enfermedad podría perecer antes de los 15 y en determinados casos pueden llegar a superar los 20. Cada gato es único y su esperanza de vida también.

Cómo aumentar la longevidad de mi gato

Entre los cuidados de un gato destacaremos fundamentalmente la alimentación que debe ser de calidad y óptima para sus necesidades nutricionales. Si no tienes claro que pienso puedes ofrecerle a tu gato consulta a tu veterinario. En ocasiones, cuando envejecen, los gatos suelen necesitar un alimento específico, ya no solamente light sino especial para problemas del corazón, para alergias etc.

También deberás informarte de las cantidades exactas que requiere puesto que un exceso puede provocar obesidad en el gato, algo muy perjudicial que reduce la esperanza de vida (especialmente en ejemplares de edad avanzada).

Además será importante que de vez en cuando le ofrezcas raciones de comida húmeda ya que por lo general al beber poca agua, el gato es un animal que necesita una forma de hidratación extra. Ayúdale con este tipo de alimento para gatos, lo encontrará delicioso.

Otro requisito indispensable será estar atentos a la salud de nuestro gato y acudir al veterinario ante cualquier síntoma de enfermedad.

Finalmente deberemos tener en cuenta proporcionar una higiene constante a los objetos del gato incluyendo cama, comederos, arenero, juguetes... Y muy importante: debemos cambiar el agua con mucha regularidad.

Así mismo el gato es un animal que requiere atención y cariño por parte de sus propietarios para encontrarse bien socializado. Especialmente si tiene sobrepeso debemos estimularle para jugar y hacer ejercicio.