El cerebro humano es el que permite que seamos los únicos animales que tengamos consciencia de nuestra propia muerte. Esta capacidad un poco inquietante es la que nos permite plantearnos otro tipo de preguntas que nos inquietan. En el caso de las personas amantes de sus animales, una de esas preguntas es: ¿cómo sabe mi perro que lo quiero?

¿Cómo sabe mi perro que lo quiero?

Hay ciertos actos por nuestra parte que pueden darle a entender a nuestro perro que lo queremos y que buscamos su bienestar, como son:

Salir a pasear con él: a los perros les gusta de salir a pasear, y más aún con un miembro de su grupo con quien tiene un fuerte vínculo social y afectivo. Entonces, el salir a caminar con tu perro es el principal modo de demostrarle lo importante que es para ti y el cariño que le tienes.

Darle libertad en los paseos: sacarlo a caminar y dejarle cierta libertad para olfatear, marcar algún árbol o socializar con otros perros es algo que los perros también agradecerán y entenderán que lo haces porque lo quieres.

No castigarlo: el castigo, además de no ser efectivo, puede dañar seriamente la relación con tu perro, por lo que siempre es recomendable optar por el refuerzo positivo. Tratar a tu perro con cariño y comprensión, será también otra forma de hacerle a entender que lo quieres.

Preocuparse por él: preocuparse en aprender, conocer y comprender el lenguaje gestual y corporal del perro es un hecho fundamental. Que un perro se sienta comprendido cuando “habla” posturalmente, genera una gran relación de apego con su cuidador humano y, por ende, le hace saber al perro la consideración que se le tiene.

Protegerle de peligros: proteger a tu perro ante situaciones que le atemorizan y, por lo tanto, hacer que se sienta seguro contigo es fundamental para que su bienestar y tranquilidad. Además, le generará un estado de confianza que asociará indefectiblemente contigo, su fuente de su serenidad.

Pasar tiempo con él: compartir tiempo con tu perro sin necesidad de que se esté practicando una actividad física es otra forma de demostrarle que le quieres.

Jugar con él: tal vez el acto más obvio a realizar para que un perro se sienta querido por su tutor sea el jugar interactivamente con él. Cuando un perro asocia a su compañero con entretenidos momentos de juego, sin lugar a duda eso le generará al animal un fuerte lazo afectivo.

¿Los perros sienten los besos?

Físicamente, no hay duda de que sí, ahora el tema de si los interpreta como interpretamos los humanos a los besos, seguro que no. De hecho, hay perros que tienen una excelente relación con sus tutores, pero que no soportan cuando estos lo besuquean. Las demostraciones de afecto tan típicamente humanas como los besos, son muy difíciles de comprender para los animales.

Ahora bien, si los perros no sienten los besos, ¿cómo demostrarle a un perro que lo quieres? El mejor modo, sin duda, es pasando la mayor cantidad de tiempo con él y generarle un estado de bienestar. Si además ese bienestar el perro lo asocia con su cuidador humano, seguramente lo tomará como una demostración de afecto por su parte.

Lo real es que por más amor con el que se lo bese a un perro, a este le costará muchísimo (por no decir que le será imposible) tomarlo como una muestra de amor o cariño en los términos que los humanos lo hacemos.

¿Cómo saber si un perro es feliz?

Si los perros no tienen la capacidad de comprender en toda su magnitud las demostraciones de cariño o de amor que las personas les brindan, si no pueden saber que son queridos o amados, si muchas veces los gestos excesivos de cariño les llegan a resultar hasta molestos, ¿cómo saben que los queremos? Y si no saben que los queremos, ¿serán felices? Y si lo fuesen, ¿cómo saber nosotros, las personas, que el perro que convive con nosotros es feliz?

Todas estas preguntas, producto exclusivo de la excepcional mente humana, pueden llegar incluso (y en muchísimos casos lo hacen) a angustiar severamente a aquellas personas que se las plantean.

El mejor consejo para obtener lo más cercano a una respuesta real, racional y no imaginaria e idealizada es observar atentamente las conductas diarias del perro en cuestión y conocer las bases de la comunicación canina, haciendo hincapié en el lenguaje gestual y corporal del mismo.

Señales de que un perro es feliz

Un perro con actitud relajada, que no demuestra temor ante la presencia de su tutor, que presenta una expresión facial con ojos bien abiertos, orejas en posición normal, cola baja pero no metida entre las patas, una postura de invitación al juego y que se aproxima a su tutor en cuanto lo ve llegar, hace suponer una buena relación con el mismo. Es un parámetro que hace suponer un estado de felicidad o bienestar del animal. Para más información, consulta este otro artículo sobre 5 señales de que tu perro es feliz.

Otro parámetro es saber que el perro en su rutina diaria puede desarrollar y ejecutar los patrones de conducta típicos de un perro, o sea: realizar caminatas, oler y dejar mensajes químicos a otros perros, realizar una tarea como el avisar si hay extraños dentro del territorio, interactuar con congéneres, entretenerse mordisqueando un hueso o algún sustituto que haga las veces de tal, etc., además de las típicas posturas de un perro feliz.

En fin, un perro al que se le permite hacer cosas de perros y que además tiene un fuerte, positivo y afectuoso vínculo con su compañero humano, podría inferirse con un alto grado de realismo, que ese perro es feliz.