Cómo manipular alimentos en medio de la pandemia de coronavirus

Los especialistas del Instituto de Calidad Industrial de la Unsam y de la División Alimentos de la Asociación Argentina de Microbiología elaboraron pautas para tener en cuenta a la hora de preparar y manejar los alimentos para evitar riesgos.

Profesionales de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) brindaron pautas a seguir en relación al a manipulación, la compra y consumo de alimentos en el contexto de la pandemia por el nuevo coronavirus y aclararon que el "hasta el momento, no hay pruebas de que el virus se transmita por los alimentos".



"El origen y transmisión inicial del coronavirus SARS-CoV-2, Covid-19, no se sabe con certeza. Al igual que otros agentes infecciosos que emergieron en las últimas décadas, este nuevo virus saltó la barrera de la especie animal y alcanzó la humana desatando una zoonosis. Lo cierto es que el virus puede entrar en nuestras casas. Para evitarlo, es necesario considerar el papel de los alimentos que manipulamos, compramos y consumimos cada día", señaló un informe de la Unsam.





Ricardo Rodríguez, Estela Martínez Espinosa, María Laura Aparicio, Marcela Álvarez, Constanza Cova y Alicia Cuesta, docentes del Instituto de Calidad Industrial de la Unsam y de la División Alimentos de la Asociación Argentina de Microbiología elaboraron estas pautas:



-¿El SARS-CoV-2 se transmite por alimentos?

-Hasta el momento, no hay pruebas de que el virus se transmita por los alimentos. El virus se propaga de persona a persona . Podría existir, sin embargo, un potencial riesgo de transmisión en casos de personas infectadas que manipulen alimentos. En una situación así, las superficies de los envases y alimentos (frutas, verduras, carnes, etcétera) podrían contaminarse. Los expertos en seguridad alimentaria, sin embargo, consideran que el riesgo de adquirir Covid-19 a través del manejo de productos frescos es muy bajo.



-¿Cuales son las prácticas de higiene y manipulación de alimentos recomendadas?

-Nos vamos a centrar entonces en las prácticas de higiene y manipulación que los especialistas en seguridad alimentaria han promovido incluso antes de la aparición del Covid-19, ya que también reducen los riesgos de aparición de otras enfermedades de transmisión alimentaria.







Limpieza de ambientes



Limpiar espacios y superficies con productos detergentes para reducir los restos de alimentos, suciedad, tierra, grasa u otros agentes contaminantes. Luego, enjuagar con agua segura y sanitizar o desinfectar con lavandina para reducir el número de microorganismos presentes en el medioambiente. Por último, enjuagar con agua segura y secar las superficies. Respetar el orden : detergente, enjuague y lavandina). No mezclar desinfectantes, ya que su uso inapropiado puede inactivarlos o ser peligroso para la salud.







Manipulación de alimentos



Quienes manipulan alimentos deben lavarse las manos antes de comenzar a trabajar, antes de manipular alimentos cocinados o listos para comer, después de manipular o preparar alimentos crudos, después de manipular residuos, después de las tareas de limpieza, después de usar el baño, después de sonarse la nariz, estornudar o toser, después de comer, beber o fumar y después de manejar dinero.



Al regresar de las compras, hay que lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Se deben lavar las manos incluso si se utilizan guantes porque los guantes contaminados, una vez quitados, pueden propagar gérmenes a las manos. Hay que retirar las superficies externas de las verduras de hoja y desinfectar el exterior de frutas y verduras para consumo en crudo.También hay que desinfectar los envases de alimentos con una preparación de una solución de 10 ml de lavandina apta para alimentos (2 cucharadas soperas, depende de la concentración de la lavandina), en 1 litro de agua.



La cocción de alimentos debe ser a 63° C, durante 4 minutos, para inactivar el virus.







Superficies y utensilios



•Se deben desinfectar las superficies de uso común, como mesadas y tablas de cortar. Cuando sea posible, utilizar paños desechables o lavar los repasadores después de cada uso con agua caliente (60°C).



•Es muy importante practicar y respetar los 5 principios claves de la seguridad alimentaria:



•Utilizar agua y materia primas seguras



•Mantener la limpieza



•Separar los alimentos crudos de los cocidos



•Cocinar completamente



•Conservar a temperaturas seguras (refrigerar o congelar los alimentos)



"El conocimiento es prevención. En tiempos de pandemia, esta máxima de la Organización Mundial de la Salud es más apropiada que nunca .El, la consumidora de alimentos, en el marco de esta pandemia de SARS-CoV-2, Covid-19, debe ser extremadamente cuidadoso e incorporar todas las buenas prácticas de higiene y saneamiento indicadas", destacaron los profesionales.