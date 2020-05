Solo para mujeres: Los beneficios por beber tres tazas de café por día

Un nuevo estudio sobre el consumo del café ha descubierto un gran beneficio para las mujeres, independientemente de si se toma con cafeína o descafeinado.

Las mujeres que beben dos o tres tazas de café al día tienen menos grasa corporal y abdominal que las que beben menos, según un nuevo estudio publicado en The Journal of Nutrition. No es la primera vez que se redescubren los beneficios de algunos alimentos para nuevas patologías, como pasa con la fibra.

Los investigadores utilizaron los datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición, organizada por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) de EEUU y analizaron la relación que había entre las tazas de café que bebía cada una de las mujeres al día con el porcentaje de grasa corporal (adiposidad) total que presentaban tanto en el abdomen como en general, según publica Eureka.

Beneficios del café

Lo que descubrieron fue que las mujeres de entre 20 y 44 años que tomaban dos o tres tazas de café al día tenían los niveles más bajos de adiposidad, concretamente un 3,4% menos que las personas que no consumían café.

Entre las mujeres de entre 45 y 69 años, las que bebían hasta cuatro tazas de café (o más) alcanzaban un porcentaje de adiposidad un 4,1% menor que las que tenían un consumo más bajo.