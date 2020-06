¿Cómo evitar la intoxicación por monóxido de carbono?

La intoxicación con monóxido de carbono puede ser confundida con otras afecciones por tener signos y síntomas comunes, como dolor de cabeza, somnolencia, mareos, debilidad, náuseas, vómitos, pérdida del conocimiento -desmayos hasta coma- convulsiones, dolor de pecho, palpitaciones, irritabilidad y rechazo del alimento en niños pequeños. Sin embargo esta intoxicación es de fácil diagnóstico cuando se la sospecha y es importante recordar que siempre es prevenible.

En el contexto de la temporada invernal, que trae con ella el aumento en la utilización de estufas, calefones, braseros y otros artefactos, la Secretaría de Salud, Desarrollo y Equidad Social de la Municipalidad de Alta Gracia, emitió una serie de recomendaciones para evitar los peligros que acarrea la exposición al monóxido de carbono.

¿Cómo se puede prevenir?

• Instalar y hacer revisar periódicamente los artefactos por un gasista matriculado.

• Verificar que la llama de los artefactos sea azul. Si su tonalidad es anaranjada, los artefactos funcionan en forma defectuosa.

• Ventilar toda la casa una vez al día y dejar siempre una puerta o ventana entreabierta, tanto de día como de noche, y aún cuando haga frío.

• Es indispensable que las salidas de gases al exterior estén libres de obstrucciones y colocadas en forma reglamentaria. La mayoría de los accidentes fatales se deben a artefactos con conductos defectuosos o mal instalados.

• No coloque artefactos a gas en baños y en los dormitorios, sólo estufas que sean de tiro balanceado.

• Si se encienden brasas o llamas de cualquier tipo, no dormir con éstas encendidas y apagarlas fuera de la casa.

• No utilizar hornallas y hornos de la cocina para calefaccionar el ambiente.

• Asegurarse que la llave de paso de la cocina se encuentre a un lado del artefacto y al alcance de la mano, a fin de poder cerrar la salida de gas de manera ágil.



¿Qué hacer si se sospecha intoxicación con monóxido de carbono?

• Abandonar inmediatamente del ambiente contaminado y salir hacia el aire libre.

• Concurrir con urgencia a un centro de salud cercano

• Si es posible, dejar abiertas ventanas y puertas y apagar los artefactos que funcionan a gas.