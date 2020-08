Cómo salir de la cuarentena sin que tu perro sufra cambios de conducta

El encierro del aislamiento a causa de la pandemia del coronavirus puede generar en las mascotas cambios y problemas de comportamiento debido a que su rutina se ve, al igual que la de nosotros, modificada radicalmente. Volver a la “nueva normalidad” puede suponer dificultades tanto para los animales como para la relación del dueño con su perro o gato.

La Asociación Británica de Veterinaria (BVA, por sus siglas en inglés) publicó un documento sobre cuáles son los principales problemas de comportamiento y cómo pueden evitarse. La preocupación surgió a raíz de que las mascotas se han acostumbrado a la presencia de sus dueños en casa y no han podido interactuar con otros perros durante el confinamiento, lo que ha originado problemas.

Los expertos de la BVA del Reino Unido informan que, principalmente, se han generado tres tipos de conductas negativas en las mascotas tras semanas de confinamiento por la pandemia del coronavirus:

Separación del perro con su dueño

El fin de la cuarentena implica que los dueños tienen que regresar a sus trabajos y las mascotas vuelven a pasar tiempo solos. En este caso, los veterinarios aconsejan tratar de hacer sentir seguros a los perros. “Se le puede crear un refugio seguro, una zona cómoda donde el animal se sienta bien y tranquilo. Estos lugares deben ser cómodos y cálidos, de manera que el animal se sienta protegido”.

Del mismo modo, los expertos recomiendan enseñar de nuevo a las mascotas a pasar tiempo solos de manera gradual. “Los signos relacionados con la separación pueden manifestarse de muchas maneras, los animales pueden desde dejar de comer, gemir, llorar o no moverse hasta mostrar signos más agresivos como destruir objetos o ponerse violentos”, explican desde la Asociación Británica de Veterinaria.

Es por ello que construir de nuevo la relación con las mascotas es esencial. “Se le puede ir acostumbrando a estar solo de diferentes formas. Se puede estar presente, pero sin que la mascota tenga contacto con el dueño, o poner barreras para compartir espacio sin estar juntos. En caso de que el perro no muestre mejoras, se debe acudir al veterinario para descartar cualquier problema subyacente”.

Falta de sociabilización

El segundo problema originado tras permanecer varias semanas encerrados por la cuarentena tiene que ver con la falta de socialización de los animales. Al pasar tanto tiempo en casa es probable que les resulte incómodo los lugares con mucha gente, por ello recomiendan no llevar a los animales a lugares abarrotados si se sabe que no les gusta o no se está seguro de cómo van a reaccionar.

“Busque señales sutiles de que su perro está incómodo, como bostezar, parpadear, lamerse la nariz o girar la cabeza/cuerpo”, indican. Los veterinarios manifiestan que conocer el comportamiento de las mascotas puede prevenir y ayudar a evitar situaciones estresantes o peligrosas tras la cuarentena.

De igual manera que se les enseña de nuevo a estar solos, hay que volver a enseñarles, gradualmente, a estar en lugares ocupados o con mucho ruido para evitar que se sientan agobiados. “Es importante reconocer la preocupación de su perro y tratar de crear una asociación positiva con el medio ambiente mediante el refuerzo positivo y no presionarlos más allá de su zona de confort”, explican desde la BVA.

Mayor atención con los cachorros

Por último, uno de los principales problemas ocasionados por las semanas de aislamiento se muestra en los más cachorros. Estos no han podido aprender en circunstancias normales cómo comportarse con otros animales e interactuar con ellos. Por ello, es importante enseñarles autocontrol para que puedan acercarse a otras mascotas u otras personas con calma y sin ocasionar ningún problema.

Aun así, recuerdan, “cada mascota es un individuo diferente y pueden reaccionar de maneras diferentes. Si después de tomar este tipo de precauciones se siguen observando conductas anómalas en las mascotas se debe acudir al veterinario de manera inmediata, así se puede examinar al animal y determinar si presenta algún problema mayor. Además, en ocasiones, se debe buscar ayuda en adiestradores profesionales”.