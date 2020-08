Horóscopo: Los signos del zodiaco que no paran de mentir

Todos somos propensos a mentir o a cubrir parte de la verdad para nuestro propio beneficio. Desde pequeños nos enseñan que está mal, pero invariablemente lo hacemos. Son actitudes que debemos controlar y existen distintos tipos de mentiras.

No importa de qué signo seas, todo ser humano es capaz de mentir con tal de conseguir lo que se quiere. Pero según los astros hay uno en especial que es más propenso y debe ser cuidadoso con sus actitudes.

Los signos del zodiaco más mentiroso del zodiaco:

Leo

Lo que más les importa a los nacidos bajo el signo del león es mantener su preciada imagen, y no dudan en mentir o falsear los hechos para que nadie piensen que son personas que no valen la pena. Son muy encantadores, pero eso es en parte a que siempre están dispuestos a decir lo que el otro quiere escuchar.

Géminis

No es tanto que sean mentirosos, pero los geminianos sí tienen una dualidad de la que les es difícil escaparse. Les encanta caer bien, por lo que muchas veces se guardan lo que realmente están pensando para no herir los sentimientos de la otra persona. No hay que cuidarse mucho de los nacidos bajo este signo, pero es mejor no creerles todas sus alabanzas.



Libra

Los libra desean con todo su corazón llevar una vida equilibrada. Este balance hace que se obsesionen con tener tranquilidad, y la mejor forma que tienen de conseguirlo es evitar el conflicto a toda costa. Por eso cuando ve que dos personas se pelean, se mete a mediar sin demora, y muchas veces es deshonesto, pero para hacer que se calme la situación.

Capricornio

El egoísmo es parte de este signo, ya que toda su vida se basa en acumular riquezas y poder. Y es por eso que muchas veces mentirán. Cansados de tomar el camino arduo, buscarán atajos. Los capricornio saben muy bien que sus mentiras los ponen en una situación complicada, pero su ambición puede más, y muchas veces terminan en problemas por eso.