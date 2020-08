Te contamos cuáles son las cosas que más le gustan a los gatos

Los gatos son animales muy especiales que adoran su libertad e independencia tanto como jugar y compartir con sus compañeros humanos. Quien tiene un gato en casa sabe que debe respetar el espacio y las decisiones del felino, sin dejar que corra peligro, por supuesto, pero sin tratar de limitar su instinto.

Un gato sano y feliz no solo necesita una buena alimentación, cuidados veterinarios y cariño, sino también realizar las actividades propias de su especie. En ocasiones, queriendo proteger, puedes restringir hasta tal punto a tu gato que esto le genera episodios de estrés e incluso enfermedades.

1. Dormir

Seguramente has notado que tu amigo felino adora dormir, siendo esta la actividad que más realiza durante el día. Estas largas horas de sueño, que pueden alcanzar hasta las 18 por día, son absolutamente necesarias para el gato, así que no debes despertarlo ni molestarlo.

Muchas veces, cuando ves a tu gato durmiendo durante tanto tiempo es difícil evitar la tentación de despertarlo, sobre todo para jugar o darle un poco de cariño. Sin embargo, los expertos consideran que es contraproducente interrumpir estas horas de descanso, ya que a la larga esto podría desencadenar episodios de estrés en el felino. Espera que tu amigo peludo despierte para compartir tiempo con él; además, muchas veces preferirá dormir a tu lado.

2. Cazar

El instinto cazador sobrevive en el gato a pesar de los siglos que esta especie tiene siendo domesticada. Algunos dueños de gatos se irritan e incluso llegan a regañar a los felinos cuando descubren que estos han cazado un pájaro, una lagartija o algún otro animal. Esto, por supuesto, no tiene ningún sentido, pues el gato no entenderá a qué se debe la reprimenda, y no evitarás que lo siga haciendo. Para más información, no te pierdas nuestro artículo "¿Por qué los gatos traen animales muertos?".

Un gato que sale al exterior cazará los animales que le llamen la atención y no por hambre, simplemente por diversión y por seguir su instinto. Lo único que debes hacer tú es asegurarte de que el entorno sea seguro, que el gato no pueda escaparse ni ser víctima del ataque de otro animal, y que tampoco ingiera una presa que haya sido envenenada.

Si el gato vive en el interior de casa, tendrás que proporcionarle diversiones que simulen la persecución de una presa. Es una actividad que pueden compartir. Tú mismo puedes comprar o fabricar juguetes que consten de una cinta que hales para que el gato persiga, terminada con algún muñeco en su punta. Existen infinidad de juguetes que el felino podrá cazar, como pelotas, ratones de peluche, muñecos rellenos de hierba gatera, entre otros, siendo esta otra de las cosas que le gustan a los gatos.

3. Arañar

Arañar y rasguñar es otra de esas actividades instintivas de tu felino y, por tanto, otra de las cosas que adoran los gatos, puesto que, además, son 100% necesarias para él, por lo que bajo ninguna circunstancia debe ser reprimida. Los gatos arañan por diversión, para afilar sus uñas y para marcar el territorio, manteniendo alejados a posibles competidores.

Sabemos que esto puede convertirse en todo un problema en el hogar si no lo encauzas de la manera adecuada, pues tapetes, muebles, cortinas, zapatos y cualquier cosa que parezca atractiva para el felino puede ser víctima de este instinto. De esta forma, te recomendamos adquirir un buen rascador, e inclusive varios para que los ubiques en distintos espacios de la casa. Y si lo prefieres, puedes hacer tu propio rascador casero para gatos.

4. Tomar sol

Los gatos adoran los sitios cálidos y confortables, por lo que echarse a tomar sol es una de sus actividades favoritas. Si tu gato sale al exterior, le hará la experiencia más agradable si colocas una cómoda camita en un sitio donde pueda realizar sus baños de sol tranquilamente, lejos de ruidos molestos, a salvo de posibles peligros y donde los rayos del astro rey lleguen al cuerpo del felino con suavidad. Si, por el contrario, tienes un gato de interiores, te recomendamos correr la cortina frente a alguna ventana, de modo que el felino no se vea privado de esta actividad tan placentera para él. No te pierdas nuestro artículo sobre "¿Por qué a los gatos les gusta el sol?" y descubre todas sus razones.

Además, este gusto por el sol se extiende a otros ámbitos, pues lo que el gato busca es la calidez. Así que no es raro que también disfrute dormir cerca de otros sitios que emitan calor, como sobre tu ordenador, entre aparatos electrónicos o incluso detrás de la nevera, por ejemplo. Por supuesto, en estos casos asegúrate de que no exista ningún peligro para el felino, como un cable suelto, un equipo dañado, riesgo de cortocircuito o de electrocutarse, o inclusive temperaturas que puedan elevarse demasiado.

5. Recibir caricias

Contrario a lo que muchas personas creen, otra de las cosas que le gustan a los gatos es recibir cariño, puesto que de verdad disfrutan el tiempo que pasan con su familia humana, sobre todo si esta se dedica a mimarlo y darle caricias. Estas, por supuesto, no siempre son bienvenidas, por lo que si notas que después de pasar un rato acariciándolo tu gato se fastidia, es mejor que lo dejes tranquilo, sino es posible que recibas una mordida.

Las caricias no son bien recibidas en todas partes del cuerpo, así que debes concentrarlas en el lomo, la barbilla y las orejas. Pocos gatos disfrutan ser acariciados en la panza, pues solo lo permiten cuando sienten mucha confianza hacia la persona que lo hace. Las patas están prohibidas, ya que todos los felinos odian que se las toquen. Si quieres conocer todo lo que los gatos odian de los humanos, no te pierdas nuestro artículo.

Obviamente, también existe una técnica adecuada. La mayoría de los gatos prefiere caricias que simulen que se les está rascando, pero nunca debes realizarlas a contrapelo. Además, las sesiones deben ser cortas y solo cuando el gato se muestre a gusto con ellas, por lo que debes evaluar si se trata de un buen momento. Por supuesto, las caricias de desconocidos raras veces serán bien recibidas.

6. Observar el mundo

Los gatos adoran observar lo que ocurre afuera de sus casas, el movimiento de la gente, las cosas que trae el viento, el pasar del día, entre otros, por lo que seguramente ya notaste que pueden pasar horas simplemente mirando por la ventana. De ser posible para ti, y sin que esto implique un riesgo para el felino, acondiciona algún espacio cerca de una ventana, manteniendo esta cerrada (sobre todo si vives en un apartamento), para que tu gato pueda entretenerse mirando lo que ocurre fuera.

7. Comer

Para nadie es un secreto que los gatos aman la comida, incluso comerán algo que les guste mucho aunque no tengan hambre. Si lo que quieres es mantenerlo feliz, además de sano, lo ideal es que regularmente puedas variar un poco su dieta, así sea introduciendo pequeños premios en su rutina de alimentación habitual o preparando recetas caseras.

Esto no significa que cambies radicalmente el tipo de pienso que le das, por ejemplo, por otro distinto de la noche a la mañana. Esta clase de cambios bruscos suelen traer problemas digestivos a los gatos, además de un evidente rechazo. Lo mejor es que lo acostumbres a variar la comida seca con la húmeda, aparte de ofrecerle ocasionalmente algunos alimentos más frescos, como carne o pescado, para darle el gusto de probar otros sabores. Cuando hagas esto, vigila no estarle ofreciendo algún ingrediente que resulte tóxico para los felinos.

8. Estar en las alturas

Por precaución, los felinos, incluso los de gran tamaño, sienten el instinto de dormir en lugares altos, para así evitar que algún enemigo los sorprenda con la guardia baja. Este es un comportamiento que el gato casero ha heredado.

La principal diferencia radica, no obstante, en que el gato casero no solo gusta de las alturas para dormir, sino también para observar todo lo que ocurre a su alrededor. Si ya te comentamos que una de las cosas que le gustan a los gatos es mirar lo que sucede fuera, imagina lo mucho que les gusta hacerlo desde una posición privilegia, en las alturas. Estamos seguros de que en esta posición el gato debe sentir que domina todo a su alrededor.

Si tienes jardín con árboles en casa, deja que tu gato salga y trepe si le apetece, siempre bajo tu supervisión para evitar que se haga daño. Si, por el contrario, vives en departamento, los llamados árboles para gatos, o centros de juego con varios niveles, serán ideales para satisfacer este pasatiempo.

9. Jugar

Como has podido ver, no todo en la vida del gato es dormir la siesta. Cuando no come o duerme, al gato le encanta jugar, sin importar la edad que tenga. Ya sea con otros gatos o mascotas que estén en casa, con sus juguetes, contigo o incluso con cualquier cosa curiosa que encuentre, para el gato el tiempo de esparcimiento es muy importante.

Es por eso que te recomendamos no solo adquirir o fabricar tú mismo algunos juguetes para gatos y ofrecerle rascadores y sitios a los que tenga permitido trepar, sino también regalarte el tiempo para pasar un rato divertido con tu gato todos los días. Ten presente que un gato aburrido es un gato infeliz.

10. Estar con su familia

Cuando tienes un gato es fácil darse cuenta de que, a pesar de que disfruta mucho su espacio, también le encanta estar contigo y con el resto de los miembros de la familia. Muchas personas desprecian a los felinos afirmando que son seres egoístas y desapegados, ¡pero obviamente nunca han tenido uno!