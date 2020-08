Los miedos de cada signo según el zodiaco

Aries

Aries es el signo del zodiaco que no soporta ningún tipo de dolor físico. Le tienen miedo a ser ignorados y no ser dignos de atención.

Tauro

Tauro le tiene miedo a no poder darse los lujos a los que está acostumbrado. Los nacidos bajo este signo dan mucho amor y esperan recibir lo mismo a cambio por lo que sienten pánico cuando no es así. No le gustan las cosas inesperadas.

Géminis

El gran miedo de géminis es no poder ser libre y perder sus alas. Es muy importante ser independiente para ellos. Se preocupan ante la posibilidad de vivir una depresión.

Cáncer

Los cancerianos le temen al sufrimiento y en especial al rechazo por parte de los otros. No saben transitar situaciones dolorosas si no están acompañados por su familia.

Leo

Leo tiene pánico de ser humillado o puesto en ridículo en público. No soporta ser ignorado o no tenido en cuenta. Teme perder a quienes ama.

Virgo

Si ha sufrido por amor, virgo tiene mucho miedo de que le rompan el corazón. Los virginianos odian las enfermedades y sufren considerando la posibilidad de contraerlas.

Libra

Libra es muy equilibrado y balanceado por lo que tiene miedo a perder el control y que su vida no tenga un rumbo y una dirección. Sufre de pensar en no estar para los que lo necesitan o decepcionar a sus seres queridos.

Escorpio

Los escorpianos quieren saber todo por lo que sienten pánico si alguien les oculta información, en especial si se trata de algo doloroso. Temen a la traición y la mentira.

Sagitario

Los sagitarianos temen a que las personas abusen de su generosidad y compañerismo. Al igual que libra les gusta saber que camino tendrá su vida por lo que se aterran ante la incentidumbre.

Capricornio

Fracasar en la vida sería lo más difícil para los capricornianos. Temen ante la falta de libertad e independencia. No soportan el ridículo.

Acuario

En lo que a relaciones se trata, acuario teme que lo reemplacen por alguien a quien ellos consideran inferior. Valoran mucho su autonomía aunque no logran entregarse de lleno.

Piscis

Piscis le teme a la soledad y a la falta de compañía. Sufre de pensar en la posibilidad de no encontrar a su compañero de vida. No soporta ver sufrir a los demás.