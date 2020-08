¿Por qué los perros y los gatos comen pasto?

¿Por qué los perros y los gatos suelen comer hierba durante sus paseos, a veces para vomitar unos minutos más tarde? Un mito dice que lo hacen para purgarse, pero no siempre es así como cree la mayoría de gente. ¿O acaso sus mascotas siempre vomitan después de comerla? ¿Y por qué no suelen mostrar síntomas de estar mal antes?

La mayoría de los dueños de gatos dirá que si su mascota come hierba y luego vomita significa que tiene problemas estomacales y se está purgando. Eso no siempre es así. En realidad, los felinos, esas mascotas tan sigilosas a las que nunca vemos satisfacer sus necesidades fisiológicas, comen hierba todo el tiempo.

Investigadores de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de California (EE.UU.) realizaron una investigación donde más de mil dueños de gatos pasaron al menos tres horas al día observando el comportamiento de sus mascotas. Como sospechaban muchos, comer hierba es un hábito muy común: el 71% de los animales lo hicieron al menos seis veces durante el período de observación, mientras que el 61% de los animales excedió diez veces. Solo el 11% de las personas no tienen una dieta vegetariana.

Con respecto al vómito, el número de gatos mayores (30%) que vomitó después de tragar hierba fue casi tres veces mayor que el de los gatos jóvenes (11%). Los científicos han descartado otra suposición muy frecuente entre la gente: comer hierba ayuda a los gatos a expulsar las bolas de pelo. En un artículo publicado en el Congreso de la Sociedad de Ética Aplicada celebrado en Noruega en 2019, los investigadores concluyeron que el vómito es solo el resultado del pastoreo y no el objetivo como tal.

Comer plantas es instintivo, y hacerlo es un beneficio evolutivo para los gatos. Extensas investigaciones de carnívoros salvajes han demostrado que generalmente comen plantas, lo que puede confirmarse al observar restos de plantas no digeridas en sus heces. Los estudios en primates han demostrado que la ingestión de plantas no digeribles eliminará el sistema intestinal de parásitos de gusanos.

Dado que prácticamente todos los carnívoros salvajes sufren una carga de parásitos intestinales, el consumo regular e instintivo de plantas tendría un papel adaptativo para mantener una carga tolerable de parásitos en su sistema digestivo, independientemente de que el animal detecte o no los parásitos.

¿Y los perros?

Seguramente más de una vez observaste que los perros comen pasto, sobre todo cuando sales de paseo o está en el jardín. Suele pasar que los canes corren por el parque o jardín, muy entretenidos y, de repente, se quedan detenidos en algún lugar y comienzan a masticar desesperadamente el césped que se encuentra a su alrededor.

No cabe duda de que esa afición de pastorear que tiene tu mascota te puede llegar a inquietar. Es entonces cuando comienzas a hacerte una serie de preguntas. ¿Tiene hambre? ¿Estará aburrido o enfermo? Para despejar algunas dudas sobre por qué los perros comen pasto, a continuación compartimos algunos datos.

¿Por qué los perros comen pasto?

Picar es el término técnico que se utiliza para identificar el trastorno por el que los perros suelen comer cosas que no son alimentos. A veces, picar indica que tu perro tiene algún tipo de deficiencia nutricional, aunque a menudo no es más que un signo de aburrimiento, sobre todo cuando se observa en cachorros y perros jóvenes.

Es bastante común que los perros coman pasto; los animales salvajes también lo hacen. De hecho, la mayoría de los veterinarios consideran que es un comportamiento normal. La gran mayoría de los perros tienen acceso regular, en algún momento, al pasto y otras plantas.

Existe una variedad de razones por las que un perro podría estar pastando en el césped. Algunas personas explican que los perros suelen comer pasto cuando no se sienten bien. Al ingerirlo, les resulta más sencillo vomitar y de esa forma pueden llegar a estar mejor.

Otros, en cambio, cuestionan la idea anterior; afirman que los canes no han demostrado ser lo suficientemente inteligentes como para decidir cómo se debe tratar un dolor de estómago.

La evidencia sugiere que la mayoría de los perros que se alimentan de hierba no se sienten mal de antemano, o al menos no lo parece. De hecho, según sus propietarios, menos del 10% de los perros parece estar enfermo antes de comer pasto.

Por otro lado, el pasto no induce al vómito. Solo el 25% de los perros que se alimentan con césped vomita luego de ingerirlo.

Otras razones explican que los canes suelen comer pasto porque mejora la digestión, favorece el tratamiento contra parásitos intestinales o cumple con alguna necesidad nutricional insatisfecha. Entre estas, se incluye la falta de fibra.

Además, por supuesto, también existe la posibilidad de que los perros lo coman simplemente porque les gusta el sabor o la textura. Estos animales parecen disfrutar de su hábito y no sufren ninguna repercusión por ingerirlo. El césped no parece hacerles daño, claro, siempre que no contenga herbicidas u otras toxinas.

¿Debo dejar que coma césped?

Si sospechas que tu perro está comiendo césped porque está aburrido, presta atención; eso significa que no está realizando suficiente ejercicio. Para corregir esa conducta, promueve algunas actividades divertidas. Trata de lanzar un disco volador, realiza algún juego interactivo o cómprale un juguete resistente, como para mantenerlo ocupado.

Sobre la posibilidad de que ese tipo de comportamiento esté causado por una deficiencia nutricional, el cambio por un mejor pienso, especialmente una variedad rica en fibra, podría ayudar a aliviar el problema.

Finalmente, aunque la mayoría de los expertos coinciden en que ingerir césped en sí no es perjudicial, hay que tener muy en cuenta si las plantas han sido rociadas con herbicidas o pesticidas. Si es así, pueden ser muy tóxicas, por lo que es mejor estar alertas.