¿Es saludable dormir junto a tu perro?

Los debates en lo que a dormir se refiere pueden ser infinitos. Está la discusión sobre el lado de la cama que elegimos, la de la cantidad de almohadas que usamos, la de si bajamos o no la persiana, etc. Si además metemos a las mascotas de por medio, la cuestión es aún más peliaguda.

Algunos amantes de los animales no dudan a la hora de tomar la decisión de si el animal debe o no subirse a la cama para dormir: para muchos, dormir junto a sus mascotas es un gusto.

En estudios realizados por la cientícos se descubrió que las personas sin desórdenes de sueño no presentan efectos negativos por dormir con sus mascotas. Por el contrario, reveló que darles cariño puede ayudar a bajar los niveles de estrés. Además el tamaño del animal no es un factor que afecte la calidad de sueño.

El remedio contra la tensión

Las conclusiones de la investigación realizada por el Journal of Behavioral Medicine, donde evaluaron a 60 participantes mientras acariciaban un perro o hablaban con alguien más, señalaron que la presión arterial de la gente era más baja mientras acariciaban a un perro en comparación con estar en su punto más alto mientras hablaban con otra persona.

También señalaron que llevar a tu perro a la cama puede ayudar a reducir el estrés que se siente antes de ir a acostarte. Otros estudios demostraron que interactuar con un can puede disminuir los niveles de cortisol e incrementar los de oxitocina. El cortisol es la hormona que causa el estrés, mientras que la oxitocina es la hormona que incrementa los sentimientos agradables en humanos.

Dormir juntos

Las ventajas de dormir con tu perro son varias: es innegable que son como una especie de calentador con cola combinado con un sistema de seguridad de última generación, pues te avisan inmediatamente si existe alguna actividad extraña tanto dentro como fuera de tu vivienda. Por otro lado, un estudio de la revista Human Nature reveló que descansar junto a tu mascota ayuda a fortalecer el vínculo entre ambos.

¿Si padeces alguna enfermedad respiratoria?

Más allá de la calidad del sueño, expertos aseguran que el principal problema viene dado cuando los dueños tienen algún tipo de alergia o problema respiratorio: “Las personas con alergias a los animales o asma no deben dormir con sus mascotas ni tampoco permitirles la entrada en la habitación”, explica a WebMD el Dr. Derek Damin.

“Si no eres alérgico, realmente no existe ningún problema por dejar que el perro duerma en la cama”, añade el experto, aunque matiza que en caso de que moleste las horas de sueño no debemos dejarlos dormir con nosotros.

Algunos problemas de dormir con una mascota

Muchas investigaciones sugieren que hay algunos problemas que pueden suceder si compartes lecho con los animales de manera concurrida. ¿Cuáles serían? Aquí te compartimos 4 inconvenientes.

Riesgos para la salud: estos incluyen algunas respuestas inmunológicas, alergias, asma o neumonitis por hipersensibilidad. También se pueden producir mordeduras y arañazos a través de los que se puede contraer enfermedades infecciosas asociadas a los animales domésticos. Sin embargo, los riesgos de salud en general son muy bajos; casi insignificantes si los animales reciben cuidados médicos y mantienen una higiene apropiada.

Problemas del sueño: por lo general, uno de los principales problemas relacionadas con la calidad de sueño involucran ronquidos, patadas y las mascotas que se incluyen a esta incomodidad. Sin ir más lejos, un estudio de la Clínica Mayo encontró que al cincuenta y tres por ciento de los dueños de mascotas que dormían con ellas tenía problemas derivados de ello.

Problemas de conducta en los animales: Jagoe y Serpell encontraron que los perros a los que se les permite dormir con sus dueños pueden experimentar un aumento en la agresividad y problemas relacionados con la separación.

Efecto en las relaciones interpersonales: por último, los animales pueden ser una importante fuente de conflicto y estrés en las relaciones de pareja. Llegando a generar problemas de intimidad, según Jagoe y Serpell.

Recomendaciones

Los expertos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recuerdan la importancia de mantener sanos a los animales de compañía. Esto implica llevarlos al veterinario con regularidad, vacunarlos, desparasitarlos y mantenerlos limpios ya que, aunque es extremadamente raro, pueden contagiarnos enfermedades.

En definitiva, los posibles perjuicios que nos pueda causar el hecho de dormir con una mascota no son algo realmente tan grave, salvo que tengamos alguna enfermedad que los contraindique o el animal no reciba los cuidados que necesita.