¿Por qué los gatos no duermen de noche?

La mayoría de gatos que duermen de día lo hacen por dos claros motivos: son animales nocturnos y/o no realizan ejercicio suficiente. Sin embargo, no son las únicas causas que explican por qué se mantienen más activos por la noche, puesto que también pueden entrar en juego factores ambientales o de salud. En general, este comportamiento suele ir acompañado de otros signos que pueden ayudarnos a identificar mejor la causa y descubrir si se trata de un problema o parte de su naturaleza. De esta forma, prestar atención a todas sus reacciones es fundamental para entender al animal y socorrerlo.

El gato, un animal nocturno

Por naturaleza, el gato es un animal nocturno que prefiere la oscura noche para salir a cazar, alimentarse y realizar su actividad diaria. Debido a la evolución de la especie para sobrevivir en estado salvaje, goza de una excelente visión nocturna, la cual le permite ver mucho mejor en un ambiente con luz tenue que en uno completamente iluminado o con luz diurna. Esto es así gracias a la anatomía del ojo, adaptada para cazar por la noche, compuesta por un tejido ocular llamado tapetum lucidum que tiene la capacidad de absorber la luz antes de llegar a la retina. Una vez absorbida, este tejido la refleja y proporciona al animal una visión mucho más desarrollada en la oscuridad. Para más información, puedes consultar nuestro artículo sobre "¿Cómo ven los gatos?".

Aunque algunos gatos domésticos han logrado adaptar un poco sus horas de sueño a las de sus compañeros humanos, muchos otros todavía conservan su comportamiento natural y se muestran más activos por la noche. Esto, sumado a una serie de factores que detallaremos a continuación, puede hacer que tu gato no duerma de noche y sí lo haga durante el día.

La importancia de una cama adecuada

Para nadie es un secreto que los gatos son animales mucho más exquisitos que los perros, y no disponer de una cama cómoda y segura puede ser el motivo que explique por qué tu gato no duerme de noche. Sin embargo, escoger la cama para gatos ideal puede no ser tan sencillo, ya que primero hemos de conocer a nuestro peludo compañero y descubrir sus gustos en cuanto a forma, tamaño y estructura.

Hoy en día disponemos de un sinfín de camas y colchones para mascotas, y para seleccionar el producto perfecto es fundamental observar al animal y prestar atención a sus preferencias. En general, los gatos prefieren las camas que proporcionan calor y seguridad, con el tamaño justo para dar vueltas en ella, puesto que aquellas de mayores dimensiones no resultan tan acogedoras para ellos. Así, si observas que tu felino tiene cierta predilección por tu cama o el sofá, y jamás se tumba en la suya, probablemente sea porque no le agrada y debas cambiarla.

No le gusta dormir en el suelo

Muchos felinos prefieren las alturas para dormir, y si al llegar la noche le prohíbes el acceso a los lugares más altos del hogar, al animal optará por descansar en tu ausencia. Así, si sospechas que este puede ser motivo que explica por qué tu gato no duerme de noche, coloca baldas con el tamaño suficiente para situar en una de ellas su cama, o hazte con una estructura para gatos con varios niveles y observa su comportamiento.

Falta de actividad y ejercicio

Los gatos que no suelen realizar ningún tipo de ejercicio tienen una mayor predisposición a mostrarse activos durante la noche debido a la acumulación de energía. A pesar de tener fama de tranquilos y sedentarios, los felinos también son animales que necesitan hacer ejercicio y mantenerse física y mentalmente estimulados a través del juego. Lamentablemente, los mitos surgidos sobre la especie han hecho que muchos tutores de gatos crean que no necesitan recibir tanta atención por su parte, y nada más lejos de la realidad. Estos animales también precisan pasar horas con sus compañeros humanos, jugar y ejercitarse, así como recibir cariño y sentirse debidamente atendidos.

La falta de juego, además, produce en los gatos un elevado estado de aburrimiento, que puede llevar a estos animales, incluso, a tornarse destructores con el mobiliario, objetos del hogar, etc. Por ello, también es posible que el gato no duerma por las noches y maúlle para captar tu atención. Descubre cómo jugar con tu gato y empieza a divertirte con él.

¿Pasa muchas horas solo durante el día?

En relación con el punto anterior, los gatos que pasan muchas horas solos durante el día y no disponen de un correcto enriquecimiento ambiental aprovechan para dormir. De esta forma, cuando llega la noche están totalmente descansados y dispuestos para disfrutar de tu compañía, intentando jugar contigo o, si no lo consiguen, corriendo por casa, saltando, maullando...

Por otro lado, como decíamos, la falta de estimulación mental también puede desarrollar en los gatos aburrimiento, además de estrés y frustración. Todo ello se traduce no solo en que el gato no duerma por las noches, sino también en una serie de síntomas como la mencionada destrucción del mobiliario, no utilizar la caja de arena e, incluso, mostrar cierta agresividad.

¿Tiene hambre?

Si tu gato no duerme de noche y, además, acude a tu dormitorio para maullar a tu lado y llamar tu atención, es posible que te esté pidiendo comida. Y si cuando lo hace tú te levantas para proporcionarle lo que desea, el animal entiende que de ese modo consigue lo que quiere. No lo hace por fastidiar tus horas de sueño, simplemente no sabe que se trata de algo negativo para ti y sí de algo positivo para él. Sin darte cuenta, refuerzas su conducta en lugar de guiarlo hacia lo más adecuado para ambos.

Esta es, posiblemente, la causa más fácil de comprobar y combatir, puesto que es tan sencillo como modificar los horarios de comida del gato. Así, antes de acostarte, asegúrate de alimentar correctamente al animal y observa si acude a ti o no una vez dormido. Otra opción para los felinos que tienden a pedir alimento a altas horas de la madrugada puede ser el uso de un dispensador de comida automático, ya que tampoco es recomendable dejar que el animal pase hambre por no perturbar nuestro sueño. En este sentido, te recomendamos consultar el artículo sobre "Cantidad de comida diaria para gatos".

Está en celo

El celo en los gatos es mucho más intenso que en los perros, llevándoles a desesperarse si no consiguen aparearse. Durante este periodo, tanto hembras como machos se muestran más activos por la noche, produciendo grandes gemidos y maullidos que perturban el sueño de sus tutores. Es tal su sufrimiento, que su instinto puede llevarlos a intentar huir del hogar para buscar una pareja. Así, si tu gato no para de maullar por las noches, no te deja dormir, se muestra inquieto y tiene más de 6 meses de vida, es probable que se encuentre en celo. Por ello, y para evitar embarazados no deseados, esterilizar al animal a tiempo es la solución más recomendada.

Está enfermo o dolorido

Si ya has descartado las causas anteriores y te sigues preguntando por qué tu gato no duerme de noche y maúlla constantemente, no dudes en acudir al veterinario para comprobar si se trata de un problema de salud. Aunque normalmente los maullidos excesivos acostumbran a estar relacionados con un dolor emocional, también pueden emitirlos para hacernos saber que sienten dolor físico o algo en su organismo no va bien. Por ello, te recomendamos repasar los 10 signos de dolor en gatos más comunes y visitar al especialista para someter al animal a las pruebas pertinentes.

¿Cómo hacer que tu gato duerma de noche?

Como has podido comprobar, son varias las causas que explican por qué tu gato no te deja dormir por las noches, siendo incluso posible que la respuesta se halle en más de una. Así, puede suceder que tu felino prefiera dormir durante el día por varios de los motivos mencionados, y no por una única razón. Por ello, la primera recomendación es encontrar la o las causas para combatirlas y ayudar a tu peludo compañero a tener una mejor calidad de vida. Dicho esto, revisa los siguientes consejos:

Juega con tu gato y haz que se ejercite. Como hemos dicho, realizar actividad física es muy importante para mantenerlo estimulado y cansarlo para que, llegada la noche, caiga rendido. Para ello, lo mejor es jugar en distintos momentos del día. Y si no es posible, lleva a cabo las actividades durante la tarde.

Ofrécele una buena cama. Un lugar cómodo, caliente y seguro para dormir es clave, así que no escatimes en él y busca el colchón más adecuado.

Prepara un correcto enriquecimiento ambiental. Sobre todo si pasa muchas horas solo durante el día, es fundamental que cuente con juguetes y objetos que lo mantengan estimulado y entretenido. Puedes optar por rascadores con distintos niveles, juguetes dispensadores de comida, juegos de inteligencia e, incluso estímulos olfativos como colocar hierba gatera en distintos puntos del hogar.

Adapta sus horarios de comida. Tal y como hemos indicado, aliméntalo antes de acostarte para garantizar que no pase hambre durante la noche y pueda dormir.

Plantéate adoptar otro gato. Si la causa es la falta de actividad y tú no puedes proporcionarle las horas de juego que necesita, quizá lo más adecuado sería incorporar un nuevo miembro a la familia. Eso sí, esta debe ser una decisión meditada, analizando el carácter del gato, escogiendo al nuevo inquilino pensando precisamente en él y llevando a cabo una correcta presentación entre ambos.

Ten en cuenta la esterilización. Ya has podido comprobar que el celo es una de las causas más comunes, de manera que optar por esterilizar al animal puede ser la mejor solución. Además de conseguir que ambos podáis dormir por la noche, especialmente las gatas sufren durante este proceso por no poder hacer lo que su instinto les dicta. Por otro lado, la esterilización presenta múltiples ventajas, tales como reducir las probabilidades de sufrir cáncer de mama, infección de útero o evitar el marcaje dentro del hogar.