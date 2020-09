Si nos preguntamos cuántos días puede estar un perro sin comer, debemos saber que, en situaciones realmente extremas, estos animales podrían sobrevivir incluso varias semanas sin alimentos, que no sin agua. Sin beber no resistirían más que unos días.

¿Cuántos días aguanta un perro sin comer ni beber?

Más que cuántos días puede estar un perro sin comer, podríamos hablar de semanas, si nos ponemos en un caso extremo. Por ejemplo, un perro que ha sido abandonado o queda atrapado tras un terremoto. Eso sí, la resistencia no será la misma en un perro adulto sano que en un cachorro, un anciano o un enfermo y también influirá el tamaño.

Por otra parte, aunque sea posible aguantar sin comida, el agua resulta imprescindible. Sin agua se produce la muerte en cuestión de días. Pero, como decimos, estos son casos de supervivencia. En nuestro hogar, si notamos que nuestro perro no come, debemos acudir al veterinario. Si se trata de un cachorro o de un perro muy mayor, enfermo o si descubrimos síntomas como diarrea, fiebre o vómitos, la consulta debe hacerse nada más notemos que el perro no come. En un perro sano podemos esperar un día, por si se tratase de un malestar pasajero.

Mi perro lleva tres días sin comer

Cuántos días puede estar un perro sin comer son muchos, pero que un perro lleve 2-3 días sin ingerir alimentos es motivo de consulta veterinaria, porque la anorexia nos indica que hay un problema. Un montón de enfermedades hacen que el perro deje de comer, de ahí la necesidad de acudir al veterinario para que, tras el examen y las pruebas pertinentes, llegue a un diagnóstico.

¿Por qué no come mi perro?

A veces, un perro deja de comer por motivos psicológicos. Por ejemplo:

Animal recién adoptado: debido al cambio y la adaptación del animal a su nuevo hogar, un animal recién adoptado puede pasar unos cuantos días sin comer e incluso sin orinar.

Cambios en la alimentación: un perro puede dejar de comer temporalmente, también, si le cambiamos la comida de golpe. Los cambios en la dieta de nuestra mascota siempre es mejor hacerlos de forma paulatina.

Dolencias y afecciones: si nuestro amigo peludo necesita consumir una dieta específica por alguna enfermedad o se encuentra convaleciente de una dolencia, es probable que también deje de comer.

¿Cuánto tiempo puede estar un perro enfermo sin comer?

Con respecto a cuántos días puede estar un perro sin comer cuando está enfermo, hay diferencias según la patología y las circunstancias. Los perros gravemente enfermos suelen dejar de comer y, además, numerosas enfermedades van a afectar directamente al sistema digestivo, provocando vómitos, diarrea o dolor. Esto impide su alimentación habitual, ya que vomitarían todo lo que tragasen.

En estos casos es normal que tengamos que hospitalizarlo, con lo que el veterinario lo mantendrá con aportes de fluidos por vía intravenosa. En esta situación, el perro puede pasar 48-72 horas sin comer. El veterinario reiniciará la alimentación con alimento húmedo formulado para animales convalecientes. Este es muy nutritivo, palatable y puede diluirse con facilidad para su administración con jeringuilla.

Si el perro sigue sin comer se valorará la alimentación por sonda. Cuando el perro mejora, podemos notar que le cuesta recuperar el apetito.

¿Es malo dejar un día sin comer al perro?

Tras ver cuántos días puede estar un perro sin comer, sabemos que puede pasar 24 horas sin ingerir alimentos sin que le suceda nada grave. Pero que físicamente sea soportable no implica que sea recomendable. Circula la idea de que los perros deben ayunar cada cierto tiempo, pero no es aconsejable.

Que un perro por un malestar puntual deje de comer un día no es equivalente a que nosotros voluntariamente le impidamos comer. No debemos hacerlo con ningún perro, mucho menos con cachorros o perros enfermos, salvo que padezcan alguna afección digestiva y el veterinario nos recomiende unas horas de ayuno. Los perros deben comer todos los días una o varias veces.

Cómo alimentar a un perro que no quiere comer

Independientemente de cuántos días puede estar un perro sin comer, lo cierto es que nuestra tarea es conseguir que coman aquellos que muestran dificultades.

Restablecer la alimentación cuanto antes es básico para la recuperación de los perros enfermos. Por otra parte, si el perro no come porque le hemos cambiado la dieta, el truco para animarlo es hacer una transición entre ambos alimentos de manera muy progresiva para que pueda ir acostumbrándose. Si se trata de una nueva dieta por enfermedad y el perro la rechaza vivamente podemos, siempre junto al veterinario, explorar otras opciones o valorar la necesidad del cambio.

Es mejor que un perro enfermo coma algo, aunque no sea lo más adecuado, antes de que se quede en ayunas. Para los perros recién adoptados o aquellos que se están recuperando de una enfermedad podemos seguir las siguientes recomendaciones:

Comida en lata: podemos utilizar un alimento muy palatable. Para perros enfermos^, hay latas formuladas para períodos de convalecencia. Para el resto, tenemos opciones de comida húmeda o alimentos caseros.

Papillas: podemos comenzar por hacer una papilla, que incluso se puede dar con jeringuilla, siempre poniéndola sin aguja y en el lateral de la boca. Si añadimos agua o caldos de cocción caseros, también favorecemos la hidratación.

Tomas pequeñas: las tomas deben ser de pequeñas cantidades y repetirse varias veces al día. Nunca hay que forzar al perro. Es mejor probar un montón de veces y conseguir que ingiera una mínima cantidad antes que llegar a una situación violenta.

Comida atemperada: servir la comida atemperada potencia su olor y favorece la estimulación del apetito.

Papilla con tropezones: una vez aceptada la papilla, podemos hacerla dejando tropezones cada vez más grandes.

Comida casera: si recurrimos a comida casera debemos ofrecérsela en pequeños trozos, sin sal ni azúcar, salsas, grasas o huesos. Salvo que el perro se encuentre en un estado terminal en el que puede y debe comer lo que le dé la gana, no le hacemos ningún favor al ofrecerle dulces, embutidos o grasas, ya que si come este tipo de productos, puede desencadenar graves problemas de salud.

Alimentos concretos: en función de la patología del perro, de ser el caso, el veterinario nos orientará hacia alimentos más convenientes para su recuperación. Por ejemplo, un perro con anemia va a beneficiarse de consumir hígado o carne roja.

Poco a poco mezclaremos los alimentos que hemos conseguido que acepte con la dieta normal. Si a pesar de todos nuestro esfuerzos el perro sigue sin comer, es imprescindible contactar con el veterinario para valorar la alimentación por sonda.