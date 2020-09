¿En que se diferencian los perros de las perras?

La naturaleza femenina y masculina son muy diferentes aunque se complementan a la perfección y las diferencias entre ambas se manifiestan a través de la anatomía, fisiología y comportamiento, no sólo en la especie humana, ya que en nuestros amigos los perros podemos observar perfectamente estas diferencias si comparamos ambos sexos.

En el momento de adoptar a un perro el sexo no tiene por qué ser determinante, no obstante, conocer las características y principales diferencias entre los perros y perras nos puede ayudar a tomar una decisión más adecuada y a convivir con una mascota que se pueda adaptar más fácilmente a nuestro estilo de vida.

El celo en hembras y machos

Otro aspecto de gran importancia a tener en cuenta si hablamos de las diferencias entre perros y perras es el celo o ciclo reproductivo.

Hembras

Sobre el celo en las perras debemos saber que se produce de forma semestral, cada 6 meses. En este ciclo podemos observar un periodo en el que la hembra desarrolla una gran receptividad a ser montada por un macho, y si no queremos que nuestra perra se reproduzca, entonces debemos extremar las precauciones y la vigilancia.

Cada 6 meses también observamos una fase muy distinta en su celo, que es la fase de la menstruación, lo que indica que nuestra perra tendrá pérdidas de sangre durante aproximadamente 14 días. Tras la menstruación de las hembras, el organismo de éstas se encuentra con elevados niveles de progesterona, lo que puede inducir el conocido embarazo psicológico.

Durante el embarazo psicológico la perra puede manifestar sintomatología muy diversa: se muestra nerviosa, adopta y protege diversos objetos como si fueran cachorros, busca estar en lugares aislados e incluso podemos observar que su abdomen está distendido y las mamas están hinchadas, llegando incluso a poder segregar leche.

Machos

El celo de los perros machos es muy distinto, ya que se encuentran en celo durante todo el año, esto hace que en cualquier momento puedan escaparse para buscar a una hembra que se encuentre receptiva. Los machos pueden mostrar de forma continua una conducta de monta (pueden acabar montando infinidad de objetos) lo que en ocasiones se acompaña de cierta agresividad.

Diferencias en el comportamiento

Hemos podido observar que el ciclo reproductivo o celo de perras y perros es muy distinto, pero la liberación de hormonas femeninas y masculinas también acaba afectando de manera muy notoria al comportamiento.

Generalmente se cree que la hembra es más cariñosa y más hogareña, que en cambio el macho es más independiente y activo... Pero esto no tiene ningún fundamento científico y estos factores dependen de cada perro en concreto.

Lo que sí podemos afirmar es que las hormonas determinan parte del comportamiento de los perros, dependiendo de si existe una mayor concentración de hormonas femeninas o masculinas.

El comportamiento causado por las hormonas sexuales puede suavizarse tras la esterilización del animal, no obstante, no puede eliminarse, porque existen cambios en el desarrollo cerebral que marcan estas diferencias entre géneros y que no son modificables.

Las hembras se adaptan mejor a hogares donde residen niños pequeños, debido a que son más protectoras por su instinto, también son más dóciles y responden mejor al adiestramiento canino.

En cambio, las hormonas masculinas que predominan en los machos, hacen que los perros sean más reacios a acatar órdenes, lo que dificulta más el adiestramiento. Además, en los machos podemos observar claramente un comportamiento territorial que manifiestan a través del marcaje con orina. Los perros machos también pueden ser más agresivos con perros del mismo sexo.

Debes saber que, aunque los perros machos puedan tener una tendencia dominante o agresiva hacia otros perros del mismo sexo, puede evitarse mediante una buena socialización del cachorro. Es fundamental que todos los perros la reciban para que en el futuro puedan relacionarse correctamente con otros perros, mascotas y personas.

Convivencia con otros perros

Si queremos acoger a un perro en nuestro hogar pero ya tenemos a otro can en casa, entonces el sexo cobra una especial importancia, especialmente si los perros no están castrados.

Cuando juntamos a ejemplares de distinto sexo no castrados nos encontraremos con un problema y es que el macho intentará montar a la hembra durante todo el tiempo. En este caso será fundamental la esterilización pues la hembra puede mostrarse hostil si no quiere ser montada o al revés si la hembra no deja al macho copular.

Recuerda la cantidad de perros que son abandonados diariamente en el mundo, no contribuyas a que un cachorro pueda acabar en una perrera.

Juntar a dos machos o dos hembras no castradas también puede ser un problema en ciertas ocasiones pues pueden competir por una misma hembra o macho, pueden mostrarse territoriales, quizás no se caen bien etc.

Finalmente juntar a cualquier perro con otro estando castrados nos evita el sufrimiento de pensar en agresividad entre ambos, un posible embarazo etc. No obstante, en ocasiones (y si son adultos ambos) pueden surgir conflictos. Para ello lo mejor es acudir a un refugio con nuestro perro y comprobar qué actitud muestra con el que pretendamos adoptar.

Recuerda que los perros son animales de manada, les gusta convivir en grupo, por ese motivo si estás planteándote adoptar a otro perro acude a un refugio dónde encontrarás amigos que te agradecerán toda su vida que les hayas rescatado.

Eligiendo el sexo de forma responsable

Como mencionábamos al inicio de este artículo, el perro es una mascota excepcional, independientemente de su género, no obstante, debemos ser plenamente responsables con nuestra elección.

Esto quiere decir que si acogemos a un perro macho debemos ser consecuentes con el comportamiento sexual que éste puede mostrar y debemos saber que la esterilización del perro puede ser una opción muy recomendable en algunos casos.

En cambio, si acogemos a una hembra somos responsables de su reproducción. Si decidimos que tenga crías, debemos tener en cuenta de forma prioritaria el futuro de estos cachorros, informarnos lo suficiente acerca del embarazo de la perra y estar preparados para atender su parto. Por el contrario, si no queremos que se reproduzca debemos optar por la esterilización o bien extremar la vigilancia para impedir que algún perro la monte.

No importa tanto elegir un perro macho o hembra, ya que se trata de una elección completamente subjetiva, si no ser conscientes en todo momento de cuál es la responsabilidad que estamos aceptando.