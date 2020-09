¿Cuánto tiempo recuerda un perro a una persona?

La memoria de los perros no es cómo la de los humanos, ellos viven el presente aunque ello no implica que no recuerden cosas a corto o medio plazo. Digamos que su memoria se puede dividir en dos, a corto plazo y a largo plazo.

Te sorprenderá saber que un perro puede recordar a una persona durante toda su vida, no cómo lo recordamos nosotros, pero si con una asociación positiva o negativa.

Memoria a corto plazo de un perro

Supongamos que llegas a casa y tu perro está destrozando el sofá porque se aburre, el saldrá a saludarte cómo lo hace siempre porque está viviendo el momento, el presente. No recuerda que instantes atrás estaba rompiendo algo.

Si le regañas quizás no lo haga más, o quizás si. En el caso de que lo haga, igualmente saldrá a saludarte cuando regreses a casa. Pueden recordar hechos concretos cómo que romper está mal, pero no recuerdan esconderse tras hacerlo, en su lugar salen a recibirte.

Puede sonar un poco complejo pero es bastante sencillo en realidad. Podemos enseñarles cosas con ejercicios repetitivos, pero no pueden recordar que hicieron hace diez minutos.

Memoria asociada a imágenes, olores y ruidos

Conocida cómo memoria a largo plazo, un perro es capaz de asociar la imagen de un humano a algo positivo, cómo caricias, juegos o comida. De forma que cuando el perro vea a esa persona, ahora o dentro de diez años, tendrá la misma sensación.

Su increíble olfato les permite asociar olores con sentimientos o momentos, de forma que el olor de nuestra colonia puede hacer que se sientan excitados y muy contentos, al saber que estamos llegando a casa aunque no nos hayan visto.

Lo mismo sucede con los ruidos, si nuestro perro disfruta paseando por el bosque porque no hay ruidos de coches y si de naturaleza y otros animales, da igual a que bosque le lleves, siempre que escuche esos sonidos se sentirá cómodo.



¿Durante cuanto tiempo pueden recordar a un humano?

No importa si somos nosotros o algún familiar, o simplemente algún amigo que ha pasado por casa algunas veces. Nuestro perro lo recordará siempre.

Su memoria es tan compleja pero buena a la vez, que no solo recordará la imagen de la persona, también su olor y el sonido de su voz, su tono de timbre. Por eso aunque solo la escuche o la huela, podrá identificarla sin problema pase el tiempo que pase.

Si alguna vez has regañado a tu perro y te preocupa que lo recuerde, lamentablemente has de saber que lo recordará siempre. Pero puedes crear un recuerdo mejor y más positivo sobre ti, cuidando de él y haciéndole mucho mimos, con el tiempo te recordará así.