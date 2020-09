Frases de cuerpos que gritan

Por Luis Guillermo

(Terapias Bio Neuroemocionales

Biodescodificación e Hipnoterapia)

Luis Guillermo, terapeuta.

¡Tienes que callar y resistir! Le dijo la diabetes a su amiga la insulina, mientras en el fondo esperaba ansiosa ese abrazo lleno de amor que la derritiera por completo.



¡Si, resistir y avanzar, es nuestra obligación! Gritó fuerte la artritis de rodilla, que no aguantaba más el dolor pero la realidad es que no sentía de hacerlo y lo hacía por culpa.



¡No hay que bajar la cabeza ante semejante injusticia! Manifestaba el dolor de la 7ma vértebra cervical, mientras miraba hacia abajo constantemente.



¡Hagamos, lo que hagamos hay que hacerlo con urgencia, hay que hacerlo ya!

¡El tiempo es vital! Arengaba el Hipertiroidismo.



¡Acá no importa el pasado, ni lo que piensen, ni lo que digan de mí!

Susurraba la obesidad, mientras seguía acumulando protección alrededor del cuerpo.



¡Esto ya me superó, no lo puedo asimilar!

Refunfuñó enojado el cáncer de intestino delgado.



Yo, ya estoy cansada de cargar con este equipaje desde hace muchos años, pero es todo lo que tengo y lo que me ha tocado, no puedo soltarlo ahora, sollozaba la depresión.



¡Ustedes dicen eso porque no les tocó un novio como el mío! Siempre me hace sentir igual y ya no soporto más, igual que mi novio anterior, y también el anterior a ese! Lo decía el modelo masculino subconciente que tenía grabado desde su niñez, mientras la hipertensión se iba haciendo presente con mayor frecuencia.



El cuerpo grita más fuerte que nuestra boca y su tonalidad varía acorde a la intensidad de la situación no deseada, pero nosotros le llamamos enfermedad y tapamos las emociones que la originan con medicamentos que curan el cuerpo, por un tiempo, pero no el alma, que es eterna.

Te invito a transitar ese camino liberador del autoconocimiento, para despertar en ti el poder natural que tienes de autocuración y conectarte desde tu alma, con lo precioso y maravilloso de la vida.