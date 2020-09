Intentar dejar el pasado atrás no es para todo el mundo. Esto se debe a que algunas personas están obsesionadas con lo que ya pasó, y pierden mucha energía con la ilusión de reparar lo que ya no tiene arreglo.

Del otro lado se encuentran quienes en un abrir y cerrar de ojos dejan todo atrás, y se encaminan hacia el futuro sin ningún tipo de miedo a lo que les pueda pasar. Estos son los tres signos del zodíaco que olvidan rápido el pasado.

Tauro

Si hay un signo dentro del horóscopo que olvida fácil el pasado, es este. No tienen la más mínima intención de vivir en su pasado, ya que son conscientes del peligro que esto conlleva.

Sin embargo, los taurinos tampoco son muy de mirar al futuro. Ellos están anclados al presente, y se concentran en lo más inmediato, ya que no les gusta planificar.

Virgo

Saben que la nostalgia no tiene una finalidad real, por lo que los virgo no gastan tiempo en recordar lo que ya pasó, si no en ver lo que vendrá.

Los virgo no gastan su tiempo en lo que ya pasó.

Son reconocidos perfeccionistas, por lo que los regidos por Mercurio se encargan de planificar con mucho cuidado su futuro, a pesar de que saben que muchas veces no se cumplirá, ya que es impredecible.

Sagitario

Para los sagitarianos, la vida está adelante. Siempre están planeando nuevas escapadas, por lo que no tienen tiempo de recordar lo que pasó antes, y a veces ni de ver lo que sucede en el presente.

Tienen muchas ganas de volar, y la melancolía es para los nacidos bajo este signo una roca que impide que se levanten del suelo. Es por eso que siempre tiene la mirada adelante, y gusta de rodearse de personas que hacen lo mismo.