Más de la mitad de los mayores de 50 años manifiesta algún tipo de disfunción sexual

La pérdida de firmeza en el suelo pélvico es una afección que puede ocurrir tanto en mujeres como en hombres, y se traduce en la pérdida de autoconfianza e incapacidad para disfrutar de la vida sexual. A partir de los 40 años, las mujeres que han tenido partos naturales pueden perder el tono muscular de la vagina, que conlleva a falta de sensaciones placenteras durante el acto sexual*.

Existen tratamientos no invasivos para que el disfrute de la salud sexual sea a toda edad. Estudios publicados en el Journal of Women's Health Care asocian directamente la debilidad del suelo pélvico de la mujer con falta de sensibilidad, dolor en la sexualidad, anorgasmia o pérdida de calidad del orgasmo. “Hoy en día existe aparatología específica llamada Emsella® que a través de un campo electromagnético focalizado de alta intensidad, HIFEM, induce contracciones que fortalecen los músculos pelvianos en pocas semanas.”, señala la Ing. Biomédica Cecilia Molas, CEO de BTL Aesthetics Argentina, empresa europea que fabrica los equipos médicos más innovadores del mercado para estos tratamientos.

“He tratado mujeres para rehabilitar el suelo pélvico con HIFEM y han referido una mayor lubricación vaginal y una significativa mejoría de los orgasmos. Se evidenciaron mejoras en las terminales sensitivas de la región del clítoris y en las terminales sensoriales que se encuentran a nivel de piso pélvico.” señaló el Dr. Jorge Elías, (MN. 71068), ginecólogo director de Gynestetic.

En el caso de los hombres la función sexual del suelo pélvico también tiene un papel importante, especialmente en la eyaculación. “El semen es producido por la próstata, almacenado por las vesículas seminales y éstas, como carecen de musculatura propia, para poder expulsar su contenido a la uretra necesitan de la compresión rítmica de los músculos del piso pélvico. Cuando hay alguna alteración en este sentido se provocan las eyaculaciones dolorosas, los orgasmos dolorosos, la anorgasmia, e incluso las eyaculaciones retrógradas. Actualmente estoy tratando pacientes hombres con la silla Emsella®, y refieren mejoras significativas al respecto” señala el Dr. Juan Antonio Álvarez (MP 4448) especialista en Urología y UroGinecología y director de SUUG Comodoro, Chubut.

La atrofia urogenital también se puede abordar mediante el uso de radiofrecuencia. “El calentamiento uniforme del tejido vaginal estimula la circulación de la zona. A través de dispositivos como Exilis, en su aplicación Ultra Femme, se regenera el colágeno y elastina en el canal vaginal, mejorando la lubricación y sensibilidad de la paciente”, señala Molas. “Es un tratamiento no invasivo de apenas 8 minutos de duración y totalmente ambulatorio, que no causa molestias al paciente. El calentamiento se efectúa a una temperatura inferior en comparación con el láser ablativo, y no existe riesgo de infección o sangrado. La paciente no necesita reposo, por lo que podrá retomar su rutina diaria inmediatamente.” explica la Dra. Andrea Álvarez Cancio (MN 105219), médica especialista en estética y directora de Clínica Be de San Isidro.

“Es esencial que los pacientes acudan a la consulta para poder tratarse y descubrir que son afecciones muy comunes, y que no pierdan la posibilidad del disfrute. El Día de la Salud Sexual es una gran ocasión para concientizar e incentivar a la consulta temprana” finaliza Molas.

