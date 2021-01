El limonero es un árbol frutal que puede medir hasta 4 metros. Su fruto es el limón de un sabor ácido y comestible. Sus hojas dan olor al ambiente y su madera es muy apreciada siendo utilizada para trabajos de ebanistería.

El origen del limón es en Asia, conocido por griegos, romanos y desarrollado en occidente después de la conquista árabe de España, en donde se extendió por todo el mediterráneo.

Utilizada en la antigüedad para prevenir el escorbuto, enfermedad que se presentaba por deficiencia de la vitamina C y muy habitual en los navegantes de aquella época por la falta de alimentos frescos. Entre los marinos afamados que se mencionan se encuentra el capitán Cook quien a sus hombres los alimentaba con col fermentada y limones en las largas travesías por el Pacífico. También la armada británica a sus hombres se considera que les proporcionaba 30 grs. diarios si navegaban más de diez días en el mar.

En la actualidad el escorbuto vez aparece raramente en poblaciones muy pobres.

Las propiedades y beneficios del limón

El limón es un cítrico que se utiliza en la cocina, su cascara rallada para postres, su jugo se utiliza para preparar bebidas como la limonada entre otras.

El limón es un remedio natural y eficaz muy utilizado en el hogar por sus múltiplos usos como alimento, para aromatizar el ambiente, como detergente, en belleza, etc.

Algunos de los principales beneficios del limón son:

Ayuda a perder el peso, tomando limonada endulzada con miel, en donde ingieres mas liquido y controlas el apetito.

El tomar la bebida del limón es expectorante, pudiendo preparar té con la de una rodaja delgada de un limón en una taza de agua, hervir, dejar enfriar y añade miel para beber.

Contra la infección la recomiendan el beber el jugo de medio limón de 2 a 3 veces al día ya que previene las infecciones del tracto urinario.

Así mismo, ayuda a regular la digestión, bebiendo un poco de jugo de limón recién exprimido con la misma cantidad de agua tibia. Previene el estreñimiento ya que contiene fibra, pectina y celulosa.

Reduce la presión arterial ya que es rico en flavonoides que es la que impide que se degrade la vitamina C, es antioxidante que previene la actividad negativa de los radicales libres, y relaja el cuerpo, reduciendo la presión.

El origen del acido ascórbico es de la planta del limón que es utilizada en los productos farmacéuticos principales fuentes de la vitamina C y en general todos los cítricos como la naranja, mandarina, pomelo, toronja, etc.; la vitamina C la recomiendan para tratar numerosas enfermedades, recomendándola en gran medida a los fumadores, para alergias, el asma, diabetes, para mujeres embarazadas, personas con estrés, para prevenir las enfermedades degenerativas como la de la perdida de visión o cataratas, etc.

Ayuda al mantenimiento de las arterias mejorando la elasticidad de las mismas y evita la aparición de las varices, la aparición de moretones, hemorragias en las encías o nariz.

También la recomiendan para tener un aspecto mas saludable para mejorar nuestra piel, cabello, uñas, ya que mejora la piel seca, las arrugas, las uñas frágiles, etc.

Sus antioxidantes previene la oxidación mejorando con ello la circulación, reduciendo el colesterol malo.