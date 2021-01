Los nutrientes que necesitamos para mantener sano el sistema inmunológico

Mundo. El coronavirus, entre otros efectos, tuvo una repercusión clave y casi generalizada en los habitantes del mundo. Se produjo una revalorización del cuidado de la salud, de la necesidad de estar saludable para proteger el cuerpo. No solo eso, sino que también se notó la importancia de un cuerpo en buen estado de salud para combatir las enfermedades que pudieran afectarlo.

En este sentido, se comenzó a hablar cada vez más de los nutrientes y alimentos necesarios para que el cuerpo esté saludable y para que el sistema inmunológico permanezca fortalecido.

Para desarrollar y mantener cuidado el sistema inmunológico, es necesario llevar una dieta completa que sea equilibrada, es decir, que alimente, que no sea excesiva de algunos nutrientes y carente de otros.

Esto se puede lograr comiendo alimentos como frutas y verduras frescas y evitar frituras y comida basura, además de ingerir cantidades moderadas de una gran diversidad de alimentos.

Proteínas

En primer lugar, es necesario destacar la importancia de las proteínas en la dieta. La proteína está compuesta por aminoácidos que son utilizados por el cuerpo para fabricar anticuerpos, que protegen contra una amplia gama de infecciones.

La cantidad recomendada es de 0,8 gm por kg de peso corporal cada día, aunque también es clave reparar en la calidad. Es importante elegir fuentes de proteínas que suministren todos los aminoácidos esenciales, por lo que una dieta equilibrada puede ayudar a obtener suficientes proteínas en la dieta.

No todas las fuentes de proteína contienen todos los 9 aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. Los productos derivados de animales tienen todos, pero no se puede decir lo mismo de las fuentes de proteínas vegetales. Es por esto que si la persona no puede satisfacer las necesidades de proteínas a través de los alimentos, puede optar por un suplemento que le proporcione una buena cantidad de proteínas que le ayude a cubrir la brecha de proteínas de la dieta.

Probiótico

En segundo lugar, se encuentran los probióticos. Entre el 30 y el 40% del sistema inmunológico está en el sistema gastrointestinal. Los probióticos, cuando se consumen diariamente, ayudan a restaurar el estado natural de salud que una dieta de exceso de azúcar, carne, alimentos procesados y medicamentos recetados ha destruido.

Los alimentos fermentados y los productos que contienen cultivos activos son una buena fuente de bacterias saludables parael intestino.

Vitamina C

En tercer lugar, tener suficiente vitamina C también se constituye como uno de los factores clave para fortalecer el sistema inmune. La vitamina C, cuando se consume diariamente, es absolutamente necesaria para mantener el sistema inmunológico fuerte, de modo que pueda cumplir su función.

Cuerpo alcalino

Los limones son el alimento ideal para restaurar el equilibrio ácido-alcalino. Ayuda a mantener el "clima" interno del cuerpo a un pH que apoya a las bacterias saludables en lugar de los virus y las bacterias dañinas que proliferan en un ambiente más ácido.

Agregar jugo de limón al agua, al té, a las ensaladas o a lo que cada persona elija, puede hacer bien para restaurar este equilibrio.

Omega 3

Por último, se recomienda mantener una buena dosis de omega 3 para garantizar que el sistema inmunológico esté nutrido. Se aconseja comer al menos dos porciones a la semana de mariscos grasos, como sardinas, salmón, arenque y caballa para tu dosis de ácidos grasos omega 3.

Los vegetarianos y veganos pueden pensar en comer frutos secos, como nueces por ejemplo, para cubrir una cierta dosis de omega 3. (Fuente: IProfesional)