Cómo sos como amigo, según el horóscopo chino

La Rata y la amistad

Personas nacidas en los años 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020. ​

Original, divertida, llena de empuje, es una amiga preciada, llena de buenos consejos, muy buena escuchando... cuando está en vena de compartir. No hay que contar con ella cuando solo se trata de lo cotidiano, ya que se aburre. Le encanta pensar que es indispensable gracias a su buen juicio, y disfruta los momentos más intensos de la relación, sobre todo si puede ser parte de la solución de un problema. Aunque se muestra sociable y amistosa, su queja frecuente es que nadie la comprende. Le cuesta compartir y mantiene una cierta distancia con sus amigos.

El Búfalo y la amistad

Personas nacidas en los años 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020.​

La amistad con el búfalo es una hoguera que tarda en prender, pero después no se apaga. Le cuesta entregarse, tiene un sentido de compostura, de autoridad, que muchas veces le impide relajarse y disfrutar la parte más simple y tonta de la amistad. Es muy leal y un amigo para toda la vida. Más honesto de lo que uno desearía, hay suficiente humor y afecto en sus comentarios como para que los aceptes sin sentirte herido. Cuando el búfalo te hace un lugar en su vida podés ponerte cómodo, es un viaje en el Transiberiano.

El Tigre y la amistad

Personas nacidas en los años 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 y 2010.​

Un amigo de fierro, desprendido con lo propio y lo ajeno, el tigre es el corazón de su grupo. Fiel, divertido, se convierte en el centro de atención con su presencia magnética y una risa fuera de ritmo: él tiene sus propios tiempos. Vive la amistad mejor que cualquier otra relación, sin interferencia de pasiones o compromisos: si tuviera que elegir a alguien para escribir su obituario, nadie mejor que un amigo, que recibe solo la parte positiva de una compleja personalidad.

El Conejo y la amistad

Personas nacidas en los años 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011.​

Comprensivo, con buen oído para los problemas ajenos, libre de prejuicios. Se maneja dando a los demás lo que quiere que le den a él: independencia, charla agradable, reuniones pequeñas. Es refinado y le gusta que sus relaciones también lo sean. No lo atraen las demostraciones de afecto, aunque es cálido. Amigo fiel, no juzga a aquellos que quiere y sabe guardar secretos, en especial porque tiende a olvidarlos. Detesta los chismes. Servicial pero no servil, sabe ganarse la confianza de quienes lo conocen.

El Dragón y la amistad

​Personas nacidas en los años 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012.

Es el amigo que te levanta el ánimo cuando sentís que no hay escapatoria. No tiene ninguna paciencia con las penas de amor (ni ajenas ni propias), pero si sabe que un amigo está pasándola mal va a aparecer con chocolates, música, un “ticket to ride”, algún regalito único y loco. Hará lo posible para sacarlo de ese estado y darle fuerzas. Odia las debilidades pero ama a sus amigos, así que es capaz de sacrificarse por ellos, incluso si debe escuchar sus cuitas y consolarlos. A su estilo, es de oro.

La Serpiente y la amistad

Personas nacidas en los años 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 y 2013.​

Un animal tan competitivo como la serpiente tiene unas ideas bastante particulares sobre los amigos. Es independiente pero le encanta el reconocimiento social; si bien solo le gusta la gente ambiciosa y con cabeza, no le agrada verlos triunfar. Llena de contradicciones, la serpiente es bastante solitaria a pesar de su aspecto tan mundano. Será un amigo fiel de aquellos que ella elija.

El Caballo y la amistad

Personas nacidas en los años 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014.​

Cálido, entrador, algo superficial, el caballo hace amigos muy fácilmente... y los abandona igual de rápido. Tiene una agenda telefónica que envidiaría cualquier RRPP, pero sus verdaderos amigos son pocos y él los conoce bien. Ama la gente discreta, razonable, realista, hogareña. Con ellos disfruta, los entretiene con sus brillantes cuentos y su encantadora personalidad. Sus amigos son su puente con lo firme, y él les corresponde siendo leal, yendo a socorrerlos si es necesario, no importa dónde estén.

La Cabra y la amistad

Personas nacidas en los años 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015.​

La cabra es una amiga maravillosa. Cree en la amistad, le da mucho valor y se entrega completamente a las personas que elige como amigos. Dentro de un grupo, es quien siempre tiene la palabra justa para calmar los ánimos, y jamás entra en una discusión, cree en el valor de la diplomacia y en la buena fe para tratar con los seres queridos. No es mezquina en la amistad, pero la tiene en muy alta estima y le da mucha angustia que ocurra algo que genere una disrupción. Prefiere darles la razón a los demás y renunciar a sus ideas con tal de no perder un amigo.

El Mono y la amistad

Personas nacidas en los años 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016.

Un amigo peculiar, capaz de dar más de lo que se le pide, pero nunca entregarse por completo. Para los chinos, el hogar se beneficia teniendo un amigo mono: sus consejos son valorados justamente. La intuición lo lleva a acercarse cuando se lo necesita: perceptivo y lúcido, este nativo va a hacer lo posible para poner un poco de luz en donde falte. Es muy apreciado, pero rara vez se deja conocer por completo.

El Gallo y la amistad

Personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017.​

Leal y generoso, el gallito es, salvo raras excepciones, un amigo preciado. Se jacta de ello y trabaja para que sea así. Cumplido, te llama cuando estás enfermo y se pone a tu disposición. Le encantan los grupos, siempre va a intentar juntar a los excompañeros. Es buen anfitrión y presta su casa, siempre tiene algo para ofrecerte y un sillón donde acomodarte en la noche. Cuesta llegar a apreciarlo, pero después no los dejarás ir.

El Perro y la amistad

Personas nacidas en los años 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018.​

Lleva con orgullo la bandera del mejor amigo. Fiel, no hay tiempo que le parezca mejor invertido que aquel que usa en cultivar la amistad. Está siempre dispuesto a dar una mano, poner el hombro para sostener una pared o consolar. Es inteligente e intuitivo, aparece antes de que lo necesiten y su presencia es un alivio. Confiable, es un compañero ideal para ir de camping, no va a olvidarse de nada imprescindible. No es tan bueno frente a las necesidades económicas de otros, pues sus buenas intenciones se cruzan con su obsesión de asegurarse el futuro.

El Chancho y la amistad

Personas nacidas en los años 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019.​

Es un buen amigo, desprendido y solidario, en general está cuando los demás animalitos desaparecen. No le gusta moverse en grupo y va a disculparse con un mensaje de texto si festejás tu aniversario con doscientas personas: no es lo suyo. De perfil bajo, prefiere escuchar tus cuentos y ver las fotos antes que ser sometido a una reunión multitudinaria. No es fácil de entender: inseguro, cambia de opinión y marea. Vale la pena, pero no es una empresa para todos.